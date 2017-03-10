Spezia-Avellino, probabili formazioni. Novellino: "a La Spezia, con il mio 4-4-2".
di Redazione
10/03/2017
Spezia-Avellino, per la trentesima giornata del campionato di Serie B, in scena, sabato pomeriggio (15:00) allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia. Le aquile nere, attualmente occupano la decima posizione in graduatoria, con 41 punti a sole due lunghezze dalla zona playoff, sono reduci dalla sconfitta esterna di sabato scorso, al "Sandro Cabassi" di Carpi, per 1-0 ( Di Gaudio). I bianconeri, nelle ultime sette gare hanno totalizzano 14 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte, per la gara contro i biancoverdi, non potranno contare su alcuni attaccanti. Per la squadra ligure infatti, restano indisponibili gli infortunati Giannetti, Nenè e Okereke. Il trainer degli aquilotti però potrà contare sulle prestazioni dell'attaccante Fabbrini, assente a Carpi (per assistere alla nascita del figlio).
Ultime SpeziaPer la sfida casalinga contro l'Avellino, inoltre lo Spezia recupera in extremis, il terzino destro De Col. Mister Di Carlo, adotterà il suo collaudato modulo del 4-3-3, con le famose ali nel reparto avanzato, che domani saranno affidate a Piccolo (sinistra), Fabbrini (destra). In attacco, toccherà al centravanti "el diablo" Granoche, vecchia volpe dell'area di rigore ed ex calciatore di Novellino, ai tempi di Modena (stagione 2014-2015). A centrocampo, si vedrà il play Errasti, mentre sulla fascia sinistra, l'inamovibile Migliore, ritenuto uno dei più bravi terzini sinistri di tutta la Serie B. La coppia difensiva, sinonimo di garanzia per il tecnico dei liguri, sarà composta da N.Valentini e Terzi. In porta, tutta la bravura di Chichizola. Il "punto" a favore dello Spezia, sarà il "Picco", infatti la squadra ligure tra le "mura amiche" lascia pochi punti per strada. Al contrario, gli aquilotti in trasferta hanno un ruolino di marcia differente, difficilmente riescono a vincere.
Ultime AvellinoGli irpini dovranno partire per la Liguria senza i lungodegenti Gavazzi ed Asmah, e l'infortunato Soumarè. Mister Novellino, recupera invece, capitan D'angelo e l'attaccante Castaldo (questa settimana colpito da una forma influenzale). Restano fuori dalla sfida, anche gli squalificati Gonzalez e Djmsiti, due pedine fondamentali nello scacchiere di Novellino. Novellino, che con i suoi uomini, al "Picco" si presenterà dopo la batosta interna al "Partenio-Lombardi" contro il Perugia (0-5, tripletta Di Carmine, aut. di Laverone, Terrani), dove arresta la striscia di nove risultati utili consecutivi. Il tecnico dei lupi, nonostante per tutta la settimana abbia provato il nuovo schema tattico del 4-3-3, alla fine si affiderà al suo caro, vecchio ma vincente modulo 4-4-2. Lo stesso mister irpino, nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara, ha dichiarato di non essere un tipo amante del cambiamento, e quindi, seppur provando un nuovo schema, non cambierebbe mai il suo fidato 4-4-2, che gli ha regalato grandi soddisfazioni in carriera. L'Avellino dovrà fare risultato per rialzare il morale e fare classifica. Andiamo dunque a scoprire, come probabilmente le due sfidanti, si affronteranno sul terreno di gioco: Spezia (4-3-3): Chichizola, De Col, N.Valentini, Terzi, Migliore, Vignali, Errasti, Pulzetti, Piccolo, Granoche, Fabbrini. A disp.: A.Valentini, Maggiore, Ceccaloni, Djokovic, Daktovic, Sciaudone, Signorelli, Baez, Piu, Mastinu. All.: Domenico Di Carlo. Indisp.: Giannetti, Nenè, Okereke. Avellino (4-4-2): Radunovic, Laverone, Migliorini, Jidayi, Perrotta, Lasik, Moretti, Paghera, D'Angelo, Ardemagni, Verde. A disp.: Lezzerini, Solerio, Omeonga, Belloni, Bidaoui, Castaldo, Camarà, Eusepi. All. : Walter Novellino. Indisp.: Gavazzi, Asmah, Soumare. Squalificati: Djmsiti, Gonzalez. Arbitra il match, Davide Ghersini della sezione di Genova, con gli assistenti Baccini e Raspollini; il quarto uomo è Giuia della sezione di Olbia.
