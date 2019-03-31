Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
31/03/2019
Si è appena concluso Avellino-Ostiamare, match del Girone G di Serie D che è valido per la 33-esima giornata, la 14-esima del girone di ritorno per il torneo di calcio dilettantistico.
Avellino-Ostiamare, le formazioni inizialiAgli ordini del mister Cinelli, con Bucaro assente in panchina perché squalificato, l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Viscovo, Betti, Dionisi, Dondoni, Parisi, Matute, Di Paolantonio, Tribuzzi, De Vena, Sforzini e Da Dalt. Mentre il mister dell'Ostiamare Greco ha opposto dall'inizio Giannini, Di Iacovo, D’Astolfo, Pieri, Colantoni, Cabella, Bellini, De Iulis, Ferrari, Attili e Bertodi.
Avellino-Ostiamare 1-0, basta un rigore nel primo tempo del bomber SforziniIl primo tempo si è chiuso con i lupi in vantaggio grazie ad una rete siglata al 34-esimo minuto dal bomber Sforzini su calcio di rigore. Nella ripresa l'Avellino ha più volte sfiorato il raddoppio, ma la rete del primo tempo è bastata in ogni caso agli irpini per conquistare altri tre punti preziosi Con la vittoria odierna, infatti, l'Avellino sale a 68 punti consolidando la seconda piazza in classifica, ma resta a -7 dalla capolista Lanusei che, con lo stesso risultato, ha battuto in casa l'Aprilia. Nel prossimo turno di campionato, nel Girone G di Serie D, l'Avellino giocherà in trasferta contro il Trastevere.
