Il nostro sito è la voce di chi ama scoprire, vivere e raccontare la città. Il nostro team segue con attenzione tutto ciò che accade: dagli eventi culturali alle novità urbane, dalla gastronomia alle storie che animano le nostre strade. La nostra redazione e autori sono in continuo aggiornamento ma tra i primi sono stati:

Andrea Bianchi - Redattore

Con oltre vent'anni di esperienza nel mondo dell'informazione, Andrea coordina il team editoriale e cura gli editoriali settimanali. Appassionato di architettura e trasformazioni urbane, nel tempo libero esplora le città in bicicletta alla scoperta di angoli nascosti e storie dimenticate.

Annalisa Biasi - Redattore

Esperta di cultura con un passato in radio, Annalisa è l'anima artistica della redazione. Segue teatro, mostre, concerti e tutto ciò che rende vibrante la scena culturale italiana. Laureata in Storia dell'Arte, ha un debole per i piccoli teatri indipendenti e le gallerie emergenti. Cura la sezione "Cultura & Spettacoli".

Claudio Banfi - Redattore Tech

Laureato in Informatica, Claudio scrive con passione di tecnologia portando in Italia le ultime novità dal panorama internazionale. Segue da vicino innovazioni hardware, software e tendenze del settore tech con un approccio tecnico ma accessibile a tutti.

Alfonso A. - Redattore Sport e Tempo Libero

Alfonso vive e respira sport da sempre. Segue le squadre locali, gli eventi sportivi e le iniziative per il tempo libero con entusiasmo contagioso. Ex atleta di atletica leggera, conosce l'importanza dello sport nella vita di tutti i giorni e ama raccontare le storie degli sportivi emergenti e delle realtà dilettantistiche.

Silvia F. - Editor Economia e Innovazione

Laureata in Economia con un dottorato in Innovazione Digitale, Silvia monitora il tessuto imprenditoriale locale, le startup e le trasformazioni economiche del territorio. Appassionata di tecnologia e sostenibilità, scrive di come l'innovazione può migliorare la vita urbana.

Roberto M. - Contributor Fotografia e Reportage

Fotografo professionista da oltre 15 anni, Roberto cattura l'anima della città attraverso il suo obiettivo. I suoi reportage fotografici raccontano volti, luoghi e momenti che spesso sfuggono allo sguardo distratto. Collabora con la redazione per dare voce visiva alle storie più significative.

Chiara L. - Social Media Strategist

Esperta di comunicazione digitale, Chiara gestisce la presenza online con creatività e strategia. A soli 26 anni, ha già lavorato con diverse realtà editoriali e sa come intercettare i gusti del pubblico giovane. Ama sperimentare nuovi format e coinvolgere la community nelle nostre iniziative.

Vuoi contattare la redazione?

Scrivi a [email protected]

Indica nell'oggetto: Nome Città - Richiesta (esempio: Milano - Segnalazione Evento)