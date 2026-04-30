L’Irpinia è al centro di una fase cruciale di programmazione, con una serie di piani e finanziamenti che, tra il 2025 e il 2028, mirano a rilanciare infrastrutture, aree industriali, servizi idrici e piccoli comuni. Si tratta di interventi che si innestano sulle politiche regionali e nazionali per le aree interne, coinvolgendo direttamente la provincia di Avellino per contrastare spopolamento, crisi industriale e fragilità dei servizi essenziali.

I fondi previsti per lo sviluppo dell'Irpinia

Il piano di sviluppo dell’Irpinia non è un unico contenitore, ma un mosaico di misure che attingono a fondi europei, regionali e statali. Tra le principali fonti di finanziamento figurano il PR Campania FSE+ 2021‑2027, i fondi FESR per infrastrutture e logistica, le risorse della Regione Campania per la viabilità nelle aree interne e il Piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni 2025‑2028.

Sul fronte viabilità, le risorse disponibili finanziano decine di cantieri stradali in Irpinia, destinati alla messa in sicurezza e alla riqualificazione di assi strategici e collegamenti locali. A questi si aggiungono investimenti per una piattaforma logistica in Valle Ufita, frutto della collaborazione tra Ministero delle Infrastrutture e Regione Campania, concepita per creare un hub intermodale ferro‑gomma a servizio della ZES e della stazione Hirpinia della linea alta capacità Napoli‑Bari.

Parallelamente, il Piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni assegna risorse specifiche ai centri sotto una certa soglia demografica, con una quota significativa indirizzata ai borghi irpini per interventi su servizi, rigenerazione urbana e contrasto al declino demografico.

Aree industriali e lavoro: il ruolo dell’ASI

Uno dei capitoli chiave riguarda le aree industriali dell’Irpinia gestite dal Consorzio ASI, al centro di un processo di ammodernamento infrastrutturale e impiantistico. Il piano economico‑finanziario approvato per il 2026 prevede la ripresa degli investimenti e un programma di nuovi depuratori industriali dal valore di diversi milioni di euro.

L’obiettivo è mettere in sicurezza e rendere più competitivi i poli produttivi, intervenendo in particolare su depurazione e impianti nelle aree dell’Alta Irpinia e della Valle Ufita, destinate a un forte rilancio grazie alla combinazione tra infrastrutture ferroviarie, piattaforma logistica e assi viari in fase di realizzazione. Il cronoprogramma prevede progetto esecutivo, gara d’appalto e apertura dei cantieri tra il 2026 e il 2027, con piena operatività degli impianti entro il 2028.

Una parte consistente degli investimenti, garantita anche tramite formule di project financing, dovrà coprire l’ammodernamento degli impianti e la loro gestione in concessione, con l’obiettivo di assorbire forza lavoro oggi in ammortizzatori sociali e offrire alle imprese una piattaforma industriale più efficiente.

Infrastrutture e logistica: il nodo Valle Ufita

La Valle Ufita si conferma il baricentro della strategia logistica dell’Irpinia, grazie alla combinazione tra alta capacità ferroviaria Napoli‑Bari, stazione Hirpinia e futura piattaforma logistica. I lavori per quest’ultima sono programmati per partire nel 2026, con un investimento rilevante destinato a creare uno scalo intermodale per lo scambio ferro‑gomma delle merci a servizio delle aziende insediate nella ZES.

Il polo logistico è pensato come infrastruttura di sistema, capace di servire non solo le imprese già presenti in Irpinia, ma anche di attrarre nuovi investimenti legati alle filiere produttive che potranno utilizzare la linea ad alta capacità e i collegamenti stradali potenziati. La sinergia tra piattaforma logistica, aree industriali riqualificate e rete stradale finanziata rappresenta uno dei principali driver del piano di sviluppo territoriale.

Strade e collegamenti: decine di cantieri in Irpinia

Il capitolo viabilità è affrontato attraverso un piano che finanzia numerosi interventi sulle strade irpine, per un importo complessivo di oltre centinaia di milioni di euro. Si tratta di opere che spaziano dalla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla rigenerazione di assi di collegamento tra comuni, fino a progetti di mobilità più sostenibile nelle aree urbane.

Tra gli interventi figurano lavori su strade provinciali strategiche, ponti di collegamento tra aree interne e progetti di riqualificazione di importanti direttrici urbane in ingresso ad Avellino. I cantieri hanno tempi di attuazione scanditi da decreti e cronoprogrammi, con le amministrazioni locali impegnate a rispettare le scadenze per progettazione, appalti e completamento delle opere.

Acqua e reti idriche: i progetti dell’Alto Calore

Sul fronte dei servizi essenziali, un passaggio decisivo riguarda i progetti di rifacimento delle reti idriche portati avanti da Alto Calore Servizi in Irpinia e Sannio. Lo sblocco di nuovi schemi regolatori e l’accesso al Piano nazionale per le infrastrutture idriche consentono di candidare interventi strutturali dopo anni di gestione in emergenza.

Gli ultimi esercizi hanno visto l’avvio di un percorso di risanamento finanziario con il parziale riassorbimento dei debiti accumulati, condizione necessaria per tornare a programmare investimenti sulla rete. Il 2026 è indicato come l’anno della svolta operativa, con interventi mirati a ridurre le perdite, migliorare la qualità del servizio e affrontare in modo strutturale l’emergenza idrica che da tempo colpisce i comuni irpini.

L’inserimento dei progetti nel piano nazionale permette di agganciare risorse statali per infrastrutture idriche strategiche, condizione essenziale per uscire dalla logica dell’emergenza continua e costruire una gestione più stabile nel medio periodo.

Borghi, ambiente e servizi: piccoli comuni al centro

Un’altra leva del piano di sviluppo è rappresentata dal Piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni 2025‑2028, che destina fondi mirati ai centri minori, molti dei quali in Irpinia. Le risorse sono finalizzate a progetti di riqualificazione urbana, messa in sicurezza del patrimonio edilizio e miglioramento dei servizi di prossimità.

L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e rendere più attrattivi i borghi per residenti, imprese e turismo, anche attraverso interventi su spazi pubblici, mobilità locale e servizi digitali. In parallelo, iniziative come i progetti di servizio civile ambientale e sociale puntano a rafforzare la cultura della sostenibilità e della cittadinanza attiva in diversi comuni della provincia.

Per l’Alta Irpinia resta centrale la Strategia d’Area definita con Regione Campania e Stato, che individua interventi prioritari a supporto di uno sviluppo integrato tra servizi, mobilità, cultura e turismo, in continuità con gli Accordi di Programma Quadro.

Tempi, opportunità e criticità

Nel complesso, il calendario degli interventi disegna un orizzonte che va dall’avvio dei cantieri stradali e logistici tra 2025 e 2026 fino alla messa a regime di impianti e infrastrutture tra 2027 e 2028, soprattutto per depuratori industriali e reti idriche. Le opportunità sono significative: miglioramento dei collegamenti, maggiore competitività delle aree industriali, servizi idrici più efficienti, rafforzamento dei piccoli comuni e nuove potenzialità logistiche legate all’alta capacità ferroviaria.

Le criticità riguardano soprattutto la capacità amministrativa degli enti locali, la complessità delle procedure di gara, il rischio di ritardi nei cronoprogrammi e la difficoltà di coordinare interventi che dipendono da soggetti diversi. In questo contesto, il monitoraggio degli avanzamenti, la trasparenza nelle scelte e la partecipazione delle comunità locali diventano elementi decisivi per evitare che le risorse disponibili restino solo sulla carta.

Per cittadini e imprese irpine, il successo di questo piano diffuso di sviluppo si misurerà nella capacità di trasformare i finanziamenti in cantieri aperti, infrastrutture funzionanti e nuove occasioni di lavoro e qualità della vita, dall’area industriale ai borghi più piccoli dell’entroterra.