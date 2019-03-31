Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica
di Redazione
31/03/2019
Si è disputata oggi, nel Girone G di Serie D, la 33-esima giornata, la 14-esima del girone di ritorno per il torneo di calcio dilettantistico.
Serie D 2019, Girone G: i risultati finali della 33-esima giornata di campionatoNel dettaglio, i risultati finali della 33-esima giornata, nel Girone G di Serie D, sono i seguenti: Lanusei-Aprilia 1-0, Albalonga-Lupa Roma 2-3, Anagni-Trastevere 1-2, Anzio Lavinio-Budoni 0-1, Avellino-Ostia Mare 1-0, Flaminia-Castiadas 2-1, Ladispoli-Torres 2-0, Latina-Cassino 1-2, Latte Dolce-Monterosi 2-0 e Sff Atletico-Vis Artena 0-5. In virtù di questi risultati finali, la classifica di Serie D nel Girone G, dopo 33 giornate di campionato, è la seguente: Lanusei 75, Trastevere 68, Avellino 68, Latte Dolce 62, Cassino 59, Monterosi 58, Albalonga 51, Aprilia 51, Vis Artena 50, Latina 47, Sff Atletico 46, Flaminia 38, Budoni 37, Ostia Mare 36, Anagni 33, Ladispoli 33, Torres 31, Castiadas 29, Lupa Roma 25 ed Anzio Lavinio 14.
Prossimo turno Serie D, 34-esima giornataIl prossimo turno di Serie D, valido nel Girone G per la 34-esima giornata, 15-esima dl girone di ritorno, è in programma domenica prossima, 7 aprile del 2019, con il fischio d'inizio alle ore 15 al netto di eventuali anticipi, posticipi e/o variazioni di orario che saranno disposte dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND). Nel dettaglio, i match in calendario sono i seguenti: Aprilia-Flaminia, Budoni-Anagni, Cassino-Monterosi, Castiadas-Latte Dolce, Latina-Ladispoli, Lupa Roma-Anzio, Ostiamare-SFF Atletico, Torres-Albalonga, Trastevere-Avellino e Vis Artena-Lanusei.
