Avellino-Ostiamare in diretta streaming online, i siti dove vedere la partita

Serie D sabato 30 marzo, un solo anticipo nel Girone E

Calendario Serie D Girone G, ecco tutte le sfide del weekend

Il match di-Ostiamare, valevole per il Girone G, ed in programma domenica 31 marzo del 2019 con fischio d'inizio alle ore 15, sarà tramesso in diretta streaming su Repubblica.it e sul sito Internet ufficiale della Serie D (seried.lnd.it).A darne notizia è stata proprio lanel rendere noto il programma delle partite valide per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D in questo weekend con un solo anticipo previsto per domani, ovverosia Sporting Trestina-Cannara nel girone E. Per leil calcio d'inizio è fissato alle ore 15 eccetto per i seguenti match: Lanusei-Aprilia alle 14,30 nel Girone G, Pianese-Ghivizzano alle 15,30 nel Girone E, Bitonto-Gravina e Taranto-Nardò dalle ore 16 per il Girone H. Sempre nel Girone H, inoltre, il match Pomigliano-Gelbison si disputerà a porte chiuse al 'Gobbato' di Pomigliano D’Arco (NA).Per il, tutti i match del weekend sono i seguenti: Albalonga - Lupa Roma, Anzio - Budoni, Avellino - Ostiamare Lido Calcio, Flaminia - Castiadas, Anagni - Trastevere, Ladispoli - Torres, Latina - Cassino, Lanusei - Aprilia Racing, Sff Atletico - Vis Artena e Latte Dolce Sassari - Monterosi.