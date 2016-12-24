Avellino-Salernitana, Mister Novellino: " La vittoria un regalo alla tifoseria"
di Redazione
24/12/2016
Un regalo di Natale ai nostri tifosi, cosi esordisce Walter Novellino, nella conferenza post partita del bellissimo derby vinto per 3-2 contro la Salernitana. Una gara ricca di emozioni, divertente e spettacolare. Grande plauso ad entrambe le tifoserie per aver offerto uno spettacolo sugli spalti da numeri uno. Mister Novellino in sala stampa racconta la sua seconda espulsione consecutiva, motivata dalla passionalità e tenacia da mentore della sua squadra. Felice della vittoria conquistata in una gara straordinaria e ben giocata dai suoi calciatori. Una vittoria importante per rilanciarsi in classifica e soprattutto per regalare ai tifosi una vittoria di prestigio nel derby più sentito. “Ho visto la motivazione e la volontà di portare a casa la vittoria da parte dei ragazzi – ha dichiarati mister Novellino nel post partita – li ho ringraziati ma anche rimproverati perché dobbiamo migliorare in alcune letture di gioco e sulle ripartenze, a me piacciono le punte in verticale e le marcature. Nel primo tempo abbiamo fatto bene ma avremmo potuto chiudere la partita se fossimo partiti meglio. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, abbiamo vinto soffrendo. I ragazzi hanno voluto veramente ringraziare i 10000 tifosi. Spero di farli gioire ancora . La vittoria è stata netta nell'Avellino. Il rincorrere a fare i goal a me non piace, dobbiamo migliorare ed essere un gruppo in campo. Sono dispiaciuto per l’espulsione, sono uscito dall’area tecnica, a Latina non ci sarò”. Auguro a tutti voi e la tifoseria un Buon Natale.
