Serie B, L'Avellino batte la Salernitana 3-2. Il più bel derby degli ultimi 20 anni

#Avellino-Salernitana le formazioni ufficiali | Serie B | #derby

Primo tempo

SECONDO TEMPO

Serie B - E' il giorno del derby, alle 15:00 allo stadiandrà di scena ilpotrebbe sembrare il titolo di un film dei fratelli Vanzina, ma in realtà il destino calcistico ha deciso di inserire il delicatissimo derbyla Vigilia di Natale. La speranza e che il clima di festa si perpetui per l'intera dura dell'incontro e soprattutto a risultato acquisito,qualsiasi esso sia. Lo scorso anno una vittoria per parte, ai granata vinsero per 3-1, mentre al Partenio fini 1-0 per i Biancoverdi. Tante cose sono cambiate in pochi mesi, entrambe le squadre non stanno attraversando un buon periodo, l'Avellino si trova penultima in classifica con soli 17 punti ed il secondo peggior attacco della cadetteria. Va poco meglio ai cugini granata, solo 4 punti in più. Le ambizioni stagionali sono state ridimensionati per entrambe le compagini, accomunate dal cambio allenatore poche settima fa.ad Avellino sostituisce Toscano, a Salerno, fuori Sannino al suo postoAlla vigilia il tecnico dei lupi è stato categorico "Bisogna solo vincere", una vittoria che darebbe morale al gruppo, aiuterebbe una conciliazione tra i tifosi e la stessa società, ma soprattutto darebbe un definitivo rilancio ad una squadra che, conha quantomeno iniziato a giocare un buon calcio.In attesa della diretta Live, che come di consueto riassumerà le migliori azioni del primo e del secondo tempo, snoccioliamo le formazioni ufficiali.Frattali; Gonzalez, Jidayi, Djimsiti, Asmah; Verde, D’Angelo, Omeonga, Belloni; Castaldo, Ardemagni.Terracciano, Perico, Tuia, Mantovani, Vitale, Busellato, Ronaldo, Della Rocca, Rosina, Joao Silva, Improta.pt 17' Jidayi, 48' Ardemagni; st 18' Busellato, 45' Verde, 46' Donnarumma (r)Vigilia di Natle primaverile accompagna il terzo derby campano della stagione. Novellino lascia fuori Lasik, Perrotta e Mokulu, al loro posto Asmah,Omenga e Ardemagni. Per La Salernitana, fuori Schiavi dentro Mantovani. confermato il tridente offensivo. Pronti via I lupi si fiondano in attacco, Belloni sempre puntuale, lancia Ardemagni, bravo Terracciano in uscita bassa. Enorme coltre di fumo bianco accompagna la coreografia dei tifosi irpini. Un migliaio i tifosi giunti da Salerno, cantano e si fanno sentire anche loro. Il clima è poisitivo. Al 4 minuto si vede la Salernitana, buon fraseggio a centrocampo, la palla arriva a Rosina, prova la conclusione dal limite dell'aria, pallone troppo debole. Al 5minuto primo cambio per Novellino,si fa male alla caviglia dopo un contrasto duro, non recupera, al suo posto Perrotta. La gara ha ritmi molto alti, le due squadra nei primi dieci minuti non si sono sicuramente studiate, rapidi contropiedi da entrambe le parti, mancano le conslusioni a rete. La Salernitana prende campo, l'Avellino è brava a contenere. Al 18esimo la prima svolta della partita.Punizione di Verde, saltasul secondo palo comodamente in rete. 1-0 per i Lupi. Esplode la curva Sud. I granata non ci stanno ed iniziano una pressione costante, i lupi sono costretti ad arretrare, Novellino si arrabbia. Tanto possesso palla per gli uomini di Bollini, giocano un buon calcio ma i lupi sono bravi a contenere e non concedere conclusioni. Al 25esimo erroraccio di Ronaldo, colpisce male il pallone in area di rigore,ci prova di prima intenzione, conclusione da dimenticare. Intanto sugli spalti inizia la "guerra" degli sfottò. Al 35esimo il copione non cambia, la Salernitana fa la partita l'Avellino prova delle timide ripartenze. Altro infortunio per i biancoverdi, al 40esimo,in allungo subisce una contrattura alla coscia, al suo posto. Sul finale del primo tempo la Salernitana reclama un calcio di rigore. Traversone di Rosina, allontana la difesa irpina come meglio può, la palla finisce sui piedi di Tua, conclusione di prima, sembra toccare la spalla del difensore. L'arbitro concede 4 minuti di recupero.. Espulsione per la Salernitana e raddoppio per l'Avellino. Al 47esimoMantovani, già ammonito, ferma con bruscamente Ardemagni lanciato in contropiede: secondo giallo e doccia anticipata.Verde lancia per Ardemagni, girata prestigiosa sotto la traversa. Terracciano può solo guardare. La partita è diventata cattiva, l'arbitro in 2 minuti estrae 3 cartellini gialli, tutti per proteste. Dopo 4 minuti finisce il primo tempo, l'Avellino chiude con il doppio vantaggio. La salernitana ha fatto la partita ma non è mai riuscita a tirare in porta.Inizia la ripresa, è festa sugli spalti, grande delusione per gli oltre 800 supporter granata giunti ad Avellino. Nessun cambio. al 4 minuto entra, fischiatissimo dal suo ex pubblico, al posto di uno spento Ronaldo. La partita è su ritmi bassi, la Salernitana prova qualche azione offensiva ma i lupi sono bravissimi a bloccare ogni incursione, il vero spettacolo ora p solo sugli spalti. L'Avellino prende campo, i granata iniziano a sentire l'assenza di un uomo a centrocampo, al 14esimo. Terracciano e bravo a sventare una incursione palla al piede di Djimsiti.Superlativo lancio di Rosina per Busellato, tutto solo sul tocco di destro sul secondo palo: Frattali non può nulla. L'Avellino accusa il colpo, la Salernitana si butta in avanti a tutta forza, saranno 20 minuti infuocati sul campo e sugli spalti. Prendono voce i tifosi granata. Partita incredibile,. Belloni per doppia ammonizione lascia il terreno di gioco anzitempo. La gara ora è bellissima, occasione Salernitana, Zito da fuori scocca un sinistro violentissimo, invoca inutilmente un tocco di mano. Recupera palla la difesa irpina, contropiede fulminante di Verde che si lascia recuperare all'ultimo secondo.al 74esimo, cross di Perrotta, torre di Camarà e girata in rovesciata di Castaldo: Terracciano salva in angolo. Avellino ancora vicino al 3-1, cross di Camara, incornata di Ardemagni, miracolo in angolo di Terracciano. Al 83esimoErrore difensivo di Frattali che tocca piano in area di rigore, recupera Donnarumma, palla per Zito, conclusione ravvicinata, salva di pugni l'estremo difensore Irpino. Salernitana vicinissima al pareggio in altre due occasioni. Rosina di testa si fa ipnotizzare da Frattali, che blocca a terra. Il fantasista era stato servito da un taglio perfetto di Della Rocca. Al 43esimo Miracoloso salvataggio sulla linea di Verde su sforbiciata di Perico., Castaldo per Verde, il folletto entra in area di rigore e di prima intenzione spiazza Terracciano. Partita bellissimaFallo di Djimsiti su Busellato. Donnarumma accorcia dal dischetto. 3-2, che partita incredibile. Finisce uno dei derby più belli degli ultimi anni del panorama Italiano, spettacolo, carattere, tifosi, occasioni da gol, pathos, soprattutto un secondo tempo bellissimo. L'Avellino dunque torna a vincere e lo fa nel modo migliore, torna a respirare e rosicchia tre punti proprio ai cugini granata. La Salernitana ha disputato una buonissima partita e forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Finisce dunque 3-2 per l'Avellino il derby di Natale.