Daniele Verde: "una vittoria meritata"

Redazione Avatar

di Redazione

24/12/2016

Daniele Verde:
"Oggi abbiamo dato molto, e anche io nel mio ruolo ci ho messo tutto me stesso, faccio i complimenti a tutta la squadra, è stata  una vittoria meritata – ha dichiarato in sala stampa Daniele Verde  – in questo modo ci mettiamo alle spalle le negatività dell’ultimo periodo, ribadisco che nelle ultime partite siamo stati sfortunati , finalmente stiamo venendo fuori a testa alta, il risultato di oggi ci ha premiati. Ora però dobbiamo andare avanti così perchè il girone che ci attende è duro. Il rigore èra regolare appena mi sono girato ho visto la palla sul dischetto.Ho visto questa sera  una salernitana grandissima, solo che noi abbiamo avuto il merito di capire le loro qualità e agire di conseguenza. L ultime discese della salernitana non sono andata a coprire, e lì il tecnico mi ha rimproverato" conclude Verde.
