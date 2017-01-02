Caricamento...

Calciomercato Avellino, il nome nuovo è Simone Sini. Mokulu vicino al Frosinone

di Redazione

02/01/2017

Calciomercato Avellino, il nome nuovo è Simone Sini. Mokulu vicino al Frosinone
Meno di 24 ore e si riaprirà ufficialmente il calciomercato. L'U.S. Avellino non vuole farsi trovare impreparato, per questo avrebbe (il condizionale è d'obbligo) già chiuso per il terzino sinistro Simone Sini (09/04/92) della Virtus Entella Chiavari. Il calciatore è in scadenza di contratto con il club ligure (30/06/17). Quasi fatta anche per il terzino destro Pecorini, contratto in scadenza anche per lui con la società marchigiana. Altre trattative ufficiosamente concluse sono quelle per il centrocampista Gucher e l'attaccante Cocco, entrambi attualmente al Frosinone. Lo scambio di Mokulu per il duo Gucher-Cocco, sembra essere riuscito al DS irpino De Vito. NOVITA' SUL FRONTE CESSIONI: Donkor richiesto dal Pisa e dal Carpi. Marco Migliorini non dovrebbe lasciare l'Irpinia nonostante siano pervenute delle proposte al giocatore stesso da squadre di Lega Pro. Resta sempre da valutare la posizione di Frattali. In poche parole i biancoverdi avrebbero già "chiuso" il mercato in entrata. Gli irpini inoltre stanno valutando se ci sono le condizioni per trattare con un altro centrocampista se Gavazzi non si riprende dall'infortunio.
