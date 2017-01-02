Home Dai Comuni Montoro, a Preturo arriva la Befana!



di Redazione 02/01/2017

Epifania In Piazza a Preturo di Montoro, un altra prova tangibile di quanto sia forte il fermento delle associazioni della Città. Dopo le iniziative Natalizie del Aps SS Salvatore, della Proloco Banzano, di Associarte San Pietro ed Attiviamo Aterrana è la volta delle Associazioni di Preturo che aspettano grandi e piccini in Piazza Matteo Fimiani per concludere in bellezza le festività. Si parte alle 15:30 con l'arrivo della Befana che distribuirà caramelle e carbone ai più piccoli, alle 18:30 poi tutti pronti a scatenarsi con i balli di gruppo condotti da Sabor Latino per poi continuare con i balli e canti popolari dei Bell & Buon, dalle 22:00 sarà la volta della musica Indirock dei Cadrega 22 ed a seguire il Dj Set di F'N'C'. Un ricco programma che prevede anche la degustazione di prelibatezze locali e non solo come il Caciocavallo Impiccato, il Cuoppo di salumi e formaggi, panini, vino, cocktail e cicchetti. Tutta la comunità è invitata a partecipare anche per sostenere ed incoraggiare i giovani e lodevoli organizzatori.