Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

di Redazione 27/12/2018

Per l'anno scolastico 2018-2019 nel Comune di Avellino le famiglie residenti, nel rispetto dei requisiti di accesso, possono presentare domanda per ottenere i contributi per i buoni libro la cui erogazione avviene tramite cedola libraria. Applicazione Buoni Libro dal sito Internet del Comune di Avellino Al riguardo con una nota l'Amministrazione comunale precisa che, dal sito Internet comune.avellino.it è possibile accedere all'applicativo 'Buoni Libro' che permette di inoltrare la domanda solo ed esclusivamente per via telematica entro e non oltre la data dell'1 febbraio del 2019. Oltre tale data l'applicativo non sarà più attivo nel poter compilare ed inviare le istanze per i buoni libro che possono essere concessi agli alunni che frequentano le scuole medie e gli istituti superiori, e per i quali in famiglia si rientra in una delle seguenti fasce ai fini Isee: la prima fascia da 0 e fino a 10.633 euro, oppure in seconda fascia da 10.633,01 euro e fino a 13.300 euro. Cedole librarie, istituito l'Albo delle librerie e delle cartolibrerie I buoni libro andranno a coprire parzialmente la spesa delle famiglie per i libri di testo da acquistare comunque, ai fini della fruizione della cedola libraria, presso i fornitori che sono iscritti nell'apposito Albo delle librerie e delle cartolibrerie. L’elenco delle librerie iscritte all’Albo è visionabile cliccando sul link 'Buono Libro' che è posto nella home page del sito Internet del Comune di Avellino.