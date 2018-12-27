Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Redazione Avatar

di Redazione

27/12/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori
Per l'anno scolastico 2018-2019 nel Comune di Avellino le famiglie residenti, nel rispetto dei requisiti di accesso, possono presentare domanda per ottenere i contributi per i buoni libro la cui erogazione avviene tramite cedola libraria.

Applicazione Buoni Libro dal sito Internet del Comune di Avellino

Al riguardo con una nota l'Amministrazione comunale precisa che, dal sito Internet comune.avellino.it è possibile accedere all'applicativo 'Buoni Libro' che permette di inoltrare la domanda solo ed esclusivamente per via telematica entro e non oltre la data dell'1 febbraio del 2019. Oltre tale data l'applicativo non sarà più attivo nel poter compilare ed inviare le istanze per i buoni libro che possono essere concessi agli alunni che frequentano le scuole medie e gli istituti superiori, e per i quali in famiglia si rientra in una delle seguenti fasce ai fini Isee: la prima fascia da 0 e fino a 10.633 euro, oppure in seconda fascia da 10.633,01 euro e fino a 13.300 euro.

Cedole librarie, istituito l'Albo delle librerie e delle cartolibrerie

I buoni libro andranno a coprire parzialmente la spesa delle famiglie per i libri di testo da acquistare comunque, ai fini della fruizione della cedola libraria, presso i fornitori che sono iscritti nell'apposito Albo delle librerie e delle cartolibrerie. L’elenco delle librerie iscritte all’Albo è visionabile cliccando sul link 'Buono Libro' che è posto nella home page del sito Internet del Comune di Avellino.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Voucher alle MPMI della provincia di Avellino per eventi su networking e innovazione

Articolo Successivo

Contributi alle PMI irpine per la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Avellino: cambia la tradizione per il Natale

Avellino: cambia la tradizione per il Natale

19/12/2018