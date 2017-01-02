Caricamento...

Oggi inizia il Trofeo Nazionale Terra d'Irpinia under 15, tutti al Partenio

Redazione Avatar

di Redazione

02/01/2017

Oggi inizia il Trofeo Nazionale Terra d'Irpinia under 15, tutti al Partenio
Il Partenio Lombardi di Avellino, oggi si popolerà di giovanissimi calciatori under 15, un iniziativa extraregionale per coinvolgere i ragazzi alla vita sportiva e ai sani valori della competizione  agonistica come formazione alla vita. Il calcio come motore di aggregazione e sana competizione: “fucina di talenti” è questo che vedremo domani al primo “Trofeo Nazionale Terra d’Irpinia”, l’iniziativa promossa dalla Vis Montorese in collaborazione con il Gruppo Taccone e HS Company, entrerà nel vivo con un  fitto programma di sfide che vedrà la disputa dei match tra i due gironi sorteggiati. La prima partita in  programma: in mattinata vedrà sfidarsi il Girone A Bari, Vis Montorese,  Paganese mentre nel  pomeriggio dalle 14.30 si disputeranno le gare del Girone B Avellino, Modena e  Juve Stabia. A inaugurare l’inizio del torneo sarà la volta dei giovanissimi galletti del Bari che sfideranno la rappresentativa vis Montorese, mentre nel pomeriggio sarà la colta di Avellino- Modena. Una prima che vedrà disputare 6 match, prima delle finali del 4 Gennaio alla conquista del podio.  All’iniziativa possono assistere tutti liberamente l’ingresso è gratuito, vi aspettiamo domani al Partenio per sostenere i nostri giovanissimi. Programma partite giorno 3 Gennaio 2017  Girone A Gara 1:  Bari – Vis Montorese ore 10.00 Gara 2:  Paganese – Perdente gara 1 ore 11.00 Gara 3:  Paganese vincente gara 1 ore 12.00   Girone B Gara 1 : Avellino – Modena  ore 14.30 Gara 2 : Juve Stabia – Perdente gara 1 ore 15.30 Gara 3:  Juve Stabia – Vincente gara 1 ore 16.30
