Oggi inizia il Trofeo Nazionale Terra d'Irpinia under 15, tutti al Partenio

di Redazione 02/01/2017

Il Partenio Lombardi di Avellino, oggi si popolerà di giovanissimi calciatori under 15, un iniziativa extraregionale per coinvolgere i ragazzi alla vita sportiva e ai sani valori della competizione agonistica come formazione alla vita. Il calcio come motore di aggregazione e sana competizione: “fucina di talenti” è questo che vedremo domani al primo “Trofeo Nazionale Terra d’Irpinia”, l’iniziativa promossa dalla Vis Montorese in collaborazione con il Gruppo Taccone e HS Company, entrerà nel vivo con un fitto programma di sfide che vedrà la disputa dei match tra i due gironi sorteggiati. La prima partita in programma: in mattinata vedrà sfidarsi il Girone A Bari, Vis Montorese, Paganese mentre nel pomeriggio dalle 14.30 si disputeranno le gare del Girone B Avellino, Modena e Juve Stabia. A inaugurare l’inizio del torneo sarà la volta dei giovanissimi galletti del Bari che sfideranno la rappresentativa vis Montorese, mentre nel pomeriggio sarà la colta di Avellino- Modena. Una prima che vedrà disputare 6 match, prima delle finali del 4 Gennaio alla conquista del podio. All’iniziativa possono assistere tutti liberamente l’ingresso è gratuito, vi aspettiamo domani al Partenio per sostenere i nostri giovanissimi. Programma partite giorno 3 Gennaio 2017 Girone A Gara 1: Bari – Vis Montorese ore 10.00 Gara 2: Paganese – Perdente gara 1 ore 11.00 Gara 3: Paganese vincente gara 1 ore 12.00 Girone B Gara 1 : Avellino – Modena ore 14.30 Gara 2 : Juve Stabia – Perdente gara 1 ore 15.30 Gara 3: Juve Stabia – Vincente gara 1 ore 16.30