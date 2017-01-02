Calciomercato Avellino: due terzini ed un centrocampista. Mokulu al Frosinone?
02/01/2017
CALCIOMERCATO - Archiviato il girone d'andata che si è concluso con un pareggio amaro, per l'Avellino sono giorni frenetici. Infatti, se il tecnico Novellino "rompe le righe" e la squadra godrà di un meritato riposo (si riprende il 21 gennaio), la dirigenza biancoverde è rimasta operativa per accontentare il tecnico di Montemarano. L'allenatore Irpino, spera, terminata la sosta di trovare volti nuovi alle sue dipendenze. Le urgenze riguardano soprattutto un terzino destro ed un terzino mancino, ed un buon centrocampista. Centrocampisti che potrebbero diventare due se Gavazzi non recupera in tempi brevi. E' inoltre molto probabile l'arrivo di un nuovo attaccante considerando la sempre più possibile partenza di Mokulu. Partenza richiesta dallo stesso calciatore, consapevole di avere pochissime possibilità di giocare titolare. Sul giocatore ci sono Frosinone e Cremonese, con i ciociari che sembrano siano in netto vantaggio per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante Belga. Il Direttore Sportivo De Vito è a lavoro per riuscire ad intavolare una maxi trattativa con i ciociari, al DS irpino interessano il centrocampista Gucher, i terzini M. Ciofani e Crivello, l'attaccante Cocco. De Vito cercherà in qualche modo di prelevare almeno due dei quattro giocatori in forza al Frosinone. Un primo incontro sarebbe già avvenuto tra i Presidenti Taccone e Stirpe. L'Avellino in questo mercato dovrà inoltre sfoltire la rosa, cedendo quei giocatori che non hanno trovato spazio in questa stagione. Farebbero bene a preparare i bagagli Tassi, Diallo, Molina, D'Attilio, Donkor, Bidaoui. Da valutare invece la posizione del portiere Frattali, cedibile se arriveranno offerte interessanti.
Le altre di BMercato povero quello del torneo cadetto, fatto molto di scambi e prestiti. Poche le società che investiranno capitali per il mercato. Società come il Benevento ha già piazzato il primo colpo, i sanniti si portano a casa Eramo dalla Sampdoria, centrocampista che in B fa la sua bella figura. Se il Benevento conclude, il Bari è ancora alla ricerca di una punta (con Maniero in uscita), piace molto l'ex Irpino Marcello Trotta, oggi al Crotone. La Salernitana vuole R. Insigne del Napoli e Citro del Trapani. Quasi fatta per Giorico del Modena. Insomma un mercato povero ma interessante.
