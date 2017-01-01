Home Avellino Calcio Avellino, Mokulu in lista di sbarco: lo segue una big di Serie B

di Redazione 01/01/2017

Da bomber lo scorso anno, al passo d'addio. Per Benjamin Mokulu l'avventura con la maglia biancoverde pare possa essere terminata. L'attaccante belga-congolese, che lo scorso 16 marzo ha rinnovato il proprio contratto col club campano fino al 2019, è finito agli ultimi posti in ordine di gerarchia del mister dei lupi Walter Novellino. Nelle ultime ore del mercato estivo è stato vicino al Palermo, con Walter Taccone che alla fine decise di rifiutare la proposta di Zamparini. Poche apparizioni quest'anno per lui, tanta panchina e inevitabilmente il suo futuro è in bilico. Recentemente l'Avellino ha ricevuto un'offerta dall'Austria Vienna, ma la squadra austriaca non è l'unica interessata. Massimiliano Taccone ha dichiarato: "Mokulu vuole giocare, ma noi abbiamo bisogno di tre attaccanti, valuteremo le sue intenzioni, parleremo con lui e i suoi agenti, per noi può anche restare non abbiamo problemi". Anche la Cremonese sul "Mandingo", ma nelle ultime ore è spuntata anche una big della Serie B Mokulu si è espresso al massimo con Attilio Tesser, che lo ha valorizzato nello scorso campionato, sfruttando al meglio le sue doti fisiche. Proprio la Cremonese ha messo gli occhi su di lui, ma nelle ultime ore anche il Frosinone, al lavoro sul mercato e sotto assedio dalla Serie A per i suoi attaccanti Dionisi e Ciofani, ha fatto dei sondaggi per l'attaccante biancoverde. Sondaggi che potrebbero far nascere una vera e propria trattativa. Nel caso di partenza di Mokulu, l'Avellino si ritroverebbe, per forza maggiore, a dover ingaggiare un altro attaccante: Comi, vero e proprio idolo della tifoseria biancoverde, è sempre in pole per sostituirlo. Ma non è l'unica pista già sondata dalla dirigenza irpina. Sul congolese però sarà una vera e propria bagarre di mercato. La stessa Cremonese potrebbe rifarsi sotto e tentare il colpaccio per regalare all'ex tecnico dei lupi il suo ariete in terra irpina. Quello che trapela è che Mokulu non rientra più nei piani dell'Avellino. Possibili novità nei prossimi giorni.