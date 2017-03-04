Avellino-Perugia 0-5, De Vito: “Brutta prestazione, bisogna chiedere scusa ai tifosi”
di Redazione
04/03/2017
Serie B - Una sconfitta senza troppi attenuanti quella contro il Perugia, quando si perde 0-5 in casa, con due espulsioni, sembra decisamente improbabile riuscire a trovare qualche giustificazione sensata che possa in qualche misura attenuare il passivo. Con il rigore non dato ad inizio gara sarebbe potuto cambiare qualcosa? Secondo il Ds irpino, De Vita, probabilmente no. "Non siamo scesi in campo" Dunque ne è consapevole anche il direttore dell' U.S Avellino, Enzo De Vito, che fa da eco al mister Novellino, condividendone in pieno il commento post-gara. "Non ci sono troppe parole quando perdi 5-0 in casa. Bisogna solo chiedere scusa alla piazza e ai nostri tifosi. Inutile ripassare al lumicino gli errori arbitrali, qualche dubbio rimane, tuttavia non giustifica la nostra non-prestazione. Come ha sottolineato il mister, oggi non siamo scesi in campo. Cancelliamo questa giornata e ripartiamo più forti di prima, capitano giornate storte." "Sicuramente non abbiamo trascorso una bella settimana, leggere sui giornali determinate cose non è piacevole. Non abbiamo commesso nessuno imbroglio o illecito. I nostri calciatori grazie anche al mister dovranno essere bravi a concentrasi solo sul campo."
