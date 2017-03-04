Avellino-Perugia 0-5, Novellino "Sconfitta meritata, non siamo scesi in campo"
di Redazione
04/03/2017
Serie B - Dopo il crollo verticale dei suoi, il primo a presentarsi in conferenza stampa è il tecnico campano Walter Novellino. Volto rilassato, quasi rassegnato, come se avesse il sentore che oggi qualcosa si sarebbe rotto nella sua squadra. D'altronde, ricevere solo 24 ore prima la notizia di una possibile penalizzazione di 7 punti in classifica certamente non avrà giovato ad una squadra che con tanta fatica è riuscita a risollevarsi dalle sabbie mobili della retrocessione. Il tecnico di Montemarano non cerca alibi, lo 0-5 contro il Perugia fa male, è una sconfitta pesantissima, a testa alta si assume pienamente la responsabilità della disfatta. Nessuna giustificazione, neppure gli errori arbitrali (evidenti) possono e devono giustificare il pesante passivo. “ Non è facile commentare uno 0-5 in casa. Non siamo praticamente scesi in campo, il Perugia ha meritato ampiamente la vittoria. Non era questa la gara che avevamo pensato, anzi, Bucchi è stato bravo ad interpretare al meglio tutti i 90 minuti. Non esistono giustificazioni, magari qualcuno era stanco, ed è normale dopo un cammino di 9 risultati utili consecutivi, tuttavia il crollo è stato importante per tutti" "Abbiamo avuto troppe difficoltà nei fraseggi, nell'impostazione delle azioni, dal primo minuto si è percepito che non sarebbe stata la nostra giornata fortunata. Quando siamo mentalmente liberi siamo una squadra aggressiva, che attacca ogni pallone, e pur perdendo giochiamo fino alla fine. Oggi è andato tutto storto." "Probabilmente abbiamo avuto la presunzione di scendere in campo e di poterla vincere subito, ma abbiamo trovato un Perugia molto solido, ci ha concesso davvero poco e la coppia Mustacchio-Di Carmine ci ha creato troppe difficoltà sugli esterni" "La seconda espulsione di Gonzales poteva essere evitata, nel finale abbiamo perso la testa e siamo entrati in totale confusione. Mancheranno due pedine importanti a La Spezia, ma dobbiamo essere bravi a recuperare rapidamente la fiducia. Siamo un gruppo solido e lo abbiamo dimostrato, in settimana lavoreremo duro per far dimenticare questa spiacevole giornata."
