Voucher alle MPMI della provincia di Avellino per eventi su networking e innovazione

Bando voucher per eventi innovazione e networking con la Camera di Commercio di Avellino

Un solo voucher CamCom Avellino per l'anno solare 2019

Ci sono pronti voucher a copertura del 50% della spesa ammissibile, con un massimo di 1.500 euro, per le micro imprese, le piccole e le medie imprese dellache puntano a partecipare il prossimo anno ad eventi legati al networking ed all'innovazione come il CONNEXT a Milano, il 7-8 febbraio 2019, il Maker Faire 2019 a Roma, ed i Digital Days Italy che si terranno a Milano dal 17 al 19 ottobre del 2019.Ne dà notizia la Camera di Commercio diin forza ad uno stanziamento complessivo pari a 30 mila euro di contributi da erogare sotto forma di voucher con l'obiettivo di dare stimolo a nuove occasioni ed a nuove. In qualità di espositori, leche parteciperanno al bando potranno coprire con i voucher, per il 50%, le spese sostenute non solo per il versamento della quota di partecipazione agli eventi, ma anche per le eventuali spese di allestimento e di trasporto.Ogni impresa potrà fruire di un solo, fino ad un massimo di 1.500 euro come sopra accennato, per la partecipazione ad eventi nel corso dell'anno 2019. Inoltre, riporta altresì l'Ente camerale attraverso il proprio sito Internet, non saranno accettate spese ammissibili aventi un controvalore complessivo inferiore ai 1.000 euro.