Voucher alle MPMI della provincia di Avellino per eventi su networking e innovazione
di Redazione
28/12/2018
Ci sono pronti voucher a copertura del 50% della spesa ammissibile, con un massimo di 1.500 euro, per le micro imprese, le piccole e le medie imprese della Provincia di Avellino che puntano a partecipare il prossimo anno ad eventi legati al networking ed all'innovazione come il CONNEXT a Milano, il 7-8 febbraio 2019, il Maker Faire 2019 a Roma, ed i Digital Days Italy che si terranno a Milano dal 17 al 19 ottobre del 2019.
Bando voucher per eventi innovazione e networking con la Camera di Commercio di AvellinoNe dà notizia la Camera di Commercio di Avellino in forza ad uno stanziamento complessivo pari a 30 mila euro di contributi da erogare sotto forma di voucher con l'obiettivo di dare stimolo a nuove occasioni ed a nuove opportunità di business. In qualità di espositori, le imprese che parteciperanno al bando potranno coprire con i voucher, per il 50%, le spese sostenute non solo per il versamento della quota di partecipazione agli eventi, ma anche per le eventuali spese di allestimento e di trasporto.
Un solo voucher CamCom Avellino per l'anno solare 2019Ogni impresa potrà fruire di un solo voucher, fino ad un massimo di 1.500 euro come sopra accennato, per la partecipazione ad eventi nel corso dell'anno 2019. Inoltre, riporta altresì l'Ente camerale attraverso il proprio sito Internet, non saranno accettate spese ammissibili aventi un controvalore complessivo inferiore ai 1.000 euro.
TuttoFood Milano 2019, collettiva imprese irpine per la fiera internazionale
Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori