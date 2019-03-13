Export Day 18 marzo 2019, evento nazionale alla Camera di Commercio di Avellino
di Redazione
13/03/2019
Lunedì prossimo, 18 marzo del 2019, a partire dalle ore 10, presso la sede di Piazza Duomo della Camera di Commercio di Avellino, nell'ambito di un'iniziativa con l'Ufficio delle Dogane di Benevento, si terrà un workshop sulla cosiddetta Hard Brexit.
Hard Brexit, evento nazionale Unioncamere-Agenzia delle Dogane per le impreseNe dà notizia con un comunicato proprio la Camera di Commercio di Avellino, attraverso il proprio sito Internet, nel precisare al riguardo come l'iniziativa rientri nell'ambito dell'evento nazionale del 18 marzo del 2019, in tutta Italia, rappresentato dall'Export Day ed avviato da Unioncamere ed Agenzia delle Dogane per informare le imprese che sono interessate a conoscere le conseguenze legate all'uscita dall'Ue del Regno Unito senza accordo con l'Europa. Nel corso del workshop, presso la sede della Camera di Commercio di Avellino, i funzionari dell'ufficio delle dogane, ai rappresentanti delle imprese presenti all'evento, forniranno informazioni non solo dettagliate, ma anche operative sullo scenario che è legato, come sopra accennato, alla transizione al post Brexit. Inoltre, l'occasione sarà pure propizia per approfondimenti sulle agevolazioni doganali con focus sullo status di Esportatore Autorizzato e sul sistema degli Esportatori Registrati.
Export Day del 18 marzo del 2019, evento gratuito ma con registrazione obbligatoriaL'evento legato all'Export Day del 18 marzo 2019, presso la sede dell'Ente camerale, è gratuito ma con obbligo di registrazione, per ragioni organizzative, dal box presente sul sito Internet av.camcom.gov.it.
Articolo Precedente
Calendario Serie D 2019 31ª giornata, Girone G: due partite rinviate
Articolo Successivo
Calcio Serie D 2019: fase post-campionato, fissate tutte le date