Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino
di Redazione
09/03/2019
In data mercoledì 20 marzo del 2019, a partire dalle ore 9,15, la Camera di Commercio di Avellino, presso la Sala dell'Oratorio della propria sede, che si trova in Piazza Duomo, organizza un seminario gratuito, ma con obbligo di registrazione dal sito av.camcom.gov.it, in collaborazione con Ecocerved.
Seminario Camera Commercio Avellino sul MUD 2019In particolare, riporta proprio la Camera di Commercio di Avellino attraverso il proprio sito, da cui è possibile scaricare il programma del seminario, nel corso dell'incontro saranno fornite a livello operativo delle indicazioni in merito agli adempimenti previti dalla normativa sul MUD - il Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019 il cui termine ultimo di presentazione è quello del prossimo 22 giugno.
MUD 2019, gli aspetti invariati rispetto al modello del 2018L'Ente camerale, rispetto al modello 2018, fa altresì presente che per il MUD 2019 sono rimasti invariati i seguenti aspetti: la struttura del modello, che è articolato in 6 comunicazioni; i soggetti obbligati alla presentazione; le modalità per l'invio delle comunicazioni ed i diritti di segreteria che sono pari a 15 euro per l'invio via posta elettronica certificata (PEC), ed a 10 euro, invece, con l'invio telematico. Il via libera al modello ed alle istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, con riferimento ai dati del 2018, è arrivato con il DPCM 24 dicembre 2018 che è stato pubblicato sul supplemento n. 8 alla G.U. n. 45 del 22 febbraio del 2019.
Articolo Precedente
Calcio Serie D 2019: fase post-campionato, fissate tutte le date
Articolo Successivo
Avellino-Aprilia rinviata, nuova data suscettibile di variazioni