Calcio Serie D 2019: fase post-campionato, fissate tutte le date

di Redazione 11/03/2019

Con il Comunicato Ufficiale Numero 108, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha fissato tutte le date relative alla fase post-campionato di Serie D. In particolare, stando a quanto è stato disposto dal Dipartimento Interregionale, la Finale di Coppa Italia si disputerà in data 18 maggio del 2019 in gara unica ed in campo neutro. Titolo di Campione d’Italia, ecco il regolamento per l’assegnazione Per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia le nove squadre che vinceranno i rispettivi gironi, dal Girone A al Girone I, saranno divise in gruppi di tre squadre per andare a formare altrettanti triangolari. La suddivisione avverrà in progressione secondo l'ordine alfabetico dei Gironi, e quindi A, B e C per altrettante squadre prime classificate a formare il primo triangolare; e poi con la stessa formula i Gironi D, E ed F, ed i Gironi G, H ed I. Il sorteggio per i triangolari, e le modalità di qualificazione per le semifinali titolo di Campione d’Italia Le partite dei triangolari saranno di sola andata con la squadra che riposerà nella prima giornata, e quella che giocherà in trasferta, che saranno decise tramite il sorteggio. Alla seconda delle tre giornate di ogni triangolare, inoltre, la quadra che riposerà sarà quella che avrà vinto il primo incontro oppure quella, in caso di pareggio, che avrà disputato il match in trasferta. Alle semifinali accederanno le tre squadre con più punti al termine dei tre triangolari, più la migliore seconda di tutti e tre i triangolari.