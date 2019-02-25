Imprese irpine al Vinitaly 2019, completata assegnazione stand
di Redazione
25/02/2019
Per le imprese irpine che, per il Vinitaly 2019, parteciperanno alla collettiva della Camera di Commercio di Avellino, è stato completato l'iter relativo all'assegnazione degli stand.
Collettiva Camera di Commercio di Avellino al Vinitaly 2019, dal 7 al 10 aprileA darne notizia con un comunicato è stata proprio la Camera di Commercio di Avellino nel ricordare in particolare che la prossima edizione del Vinitaly, a Verona Fiere, è in programma dal 7 al 10 aprile del 2019, e che lo spazio assegnato durate l'evento è quello dell'Area B Tensostruttura Campania spazio Irpinia. Sul sito Internet av.camcom.gov.it la Camera di Commercio di Avellino, in formato pdf, ha pubblicato la 'planimetria espositiva Area Irpinia Vinitaly 2019', ed 'elenco imprese irpine Vinitaly 2019 con numero stand'.
Info comunicazione ammissione formale al Vinitaly 2019, collettiva imprese irpine Camera di Commercio di AvellinoL'ammissione formale, a tutte le imprese irpine partecipanti alla collettiva per il Vinitaly 2019 a Verona Fiere dal 7 al 10 aprile del 2019, precisa altresì la Camera di Commercio, sarà comunicate nel momento in cui saranno ultimate le procedure legate agli adempimenti del Registro Nazionale degli Aiuti. In ogni caso, per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all'area promozione della Camera di Commercio di Avellino via posta elettronica oppure recandosi direttamente presso gli uffici.
