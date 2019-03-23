Home Irpinia news Vinitaly 2019 Piazza Irpinia: manifestazione di interesse fino al 27 marzo

di Redazione 23/03/2019

Al fine di promuovere le produzioni tipiche dell'Irpinia, la Camera di Commercio di Avellino ha reso noto che sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare all'edizione del 2019 del Vinitaly presso l'Area Eventi 'Piazza Irpinia' dell'Ente camerale. Manifestazione d'interesse al Vinitaly 2019 Piazza Irpinia entro e non oltre il 27 marzo Con scadenza dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse che è fissata per mercoledì 27 marzo del 2019, le iniziative, rappresentate da degustazioni, presentazioni e workshop, dovranno avere luogo dalle ore 9,30 alle ore 18,00 nello spazio IRPINIA della Tensostruttura Campania AREA B in corrispondenza delle seguenti date al Vinitaly: da domenica 7 a mercoledì 10 aprile del 2019. Quella messa a disposizione dalla Camera di Commercio di Avellino è al Vinitaly 2019 un'area istituzionale polivalente dove, precisa altresì l'Ente camerale attraverso il proprio sito Internet, non potranno comunque essere organizzate attività di showcooking e/o preparazione di pietanze calde. Come presentare la manifestazione di interesse al Vinitaly 2019 Piazza Irpinia Entro la data sopra indicata la manifestazione di interesse al Vinitaly 2019 Piazza Irpinia dovrà essere presentata, in formato pdf, e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, a mezzo posta elettronica, ed in particolare all'indirizzo e-mail che è reperibile sul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino av.camcom.gov.it.