Vis Artena-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno

di Redazione

24/03/2019

Si è appena concluso Vis Artena-Avellino, match di Serie D che, nel Girone G, è valido per la 32-esima giornata di campionato, la tredicesima del girone di ritorno.

Vis Artena-Avellino, le formazioni iniziali

Agli ordini del mister Punzi la Vis Artena è scesa in campo dal primo minuto con Rausa, Marianelli, Tarantino, Montesi, Pompei, Crescenzo, Costantini, Panella, Pagliaroli, Persichini ed Origlia. Mentre l'allenatore dell'Avellino Giovanni Bucaro ha opposto dall'inizio Viscovo, Betti, Morero, Dionisi, Parisi, Matute, Di Paolantonio, Tribuzzi, Alfageme, Sforzini e Da Dalt.

Vis Artena-Avellino 1-2, i marcatori

Il primo tempo si è chiuso con l'Avellino in vantaggio grazie ad una rete che è stata messa a segno da Sforzini. Nella ripresa, al 28-esimo, Origlia trova il pari per la Vis Artena, ma sette minuti dopo Ciotola ha siglato la rete della vittoria per gli irpini. L'Avellino sale così a 62 punti in classifica con una partita in meno, quella in casa contro l'Aprilia che, allo stadio 'Partenio-Lombardi', si disputerà mercoledì prossimo, 27 marzo del 2019. Per il 33-esimo turno, invece, l'Avellino giocherà sempre in casa contro l'Ostiamare. In particolare, Avellino-Ostiamare, valida per la 14-esima del girone di ritorno in Serie D, Girone G, si disputerà domenica prossima, 31 marzo del 2019, con fischio d'inizio alle ore 15.
