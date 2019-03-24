Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 13^ giornata di ritorno e classifica
di Redazione
24/03/2019
Dopo Lupa Roma-Ladispoli 1-1, che si è giocata ieri, in data odierna, domenica 24 marzo del 2019, si sono disputate le altre nove gare che, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, sono valide per la 32-esima giornata, la 13-esima del girone di ritorno.
Risultati di Serie D Girone G, le partite del 24 marzoNel dettaglio, i risultati finali di oggi sono i seguenti: Aprilia-Sff Atletico 1-1, Budoni-Albalonga 0-5, Cassino-Latte Dolce 0-0, Monterosi-Flaminia 3-0, Ostia Mare-Anagni 2-0, Torres-Latina 1-2, Trastevere-Anzio Lavinio 3-2, Vis Artena-Avellino 1-2, Castiadas-Lanusei 1-2. Per effetto di questi risultati finali, la classifica del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, dopo 32 turni è la seguente: Lanusei 72 punti, Trastevere ed Avellino 62, Latte Dolce 59, Monterosi 58, Cassino 56, Albalonga e Aprilia 51, Latina e Vis Artena 47, SFF Atletico 46, Ostiamare 36, Flaminia 35, Budoni 34, Anagni 33, Torres 31, Ladispoli 30, Castiadas 29, Lupa Roma 22, Anzio 14.
Prossimo turno Serie D Girone G, c'è Avellino-OstiamareIl prossimo turno di Serie D, valido nel Girone G per la 14^ giornata di ritorno, si disputerà alle 15 di domenica 31 marzo 2019 al netto di eventuali anticipi, posticipi e/o variazioni di orario che saranno disposti dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND). Nel dettaglio, i match in calendario sono i seguenti: Albalonga-Lupa Roma, Anzio-Budoni, Avellino-Ostiamare, Flaminia-Castiadas, Anagni-Trastevere, Ladispoli-Torres, Lanusei-Aprila, Latina-Cassino, Latte Dolce-Monterosi ed SFF Atletico-Vis Artena.
