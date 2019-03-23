Calendario Serie D 2019 32ª giornata, quattro anticipi per questo weekend
di Redazione
23/03/2019
Parte oggi, sabato 23 marzo del 2019, la 32-esima giornata del campionato di calcio di Serie D, nel Girone G, con l'anticipo delle ore 14,30 Lupa Roma-Ladispoli. Tre sono inoltre gli anticipi al sabato negli altri gironi del torneo dilettantistico, e precisamente, oggi dalle ore 14,30, Virtus Bolzano-Adriese per il Girone C e Francavilla-Sorrento nel Girone H, mentre alle ore 15 c'è in programma il match Arconatese-Sanremo nel Girone A di Serie D.
Serie D 32ª giornata, le gare di domenica 24 marzo nel Girone GLe altre gare della 32ª giornata, nel Girone G di Serie D, si disputeranno domenica 24 marzo. Si tratta, nello specifico, di Aprilia Racing - Sff Atletico, Budoni - Albalonga, Cassino - Latte Dolce Sassari, Castiadas - Lanusei, Monterosi - Flaminia, Ostiamare - Città Di Anagni Calcio, Torres - Latina, Trastevere - Anzio e Vis Artena - Avellino. Tutte le gare si disputeranno alle 14,30 eccetto Castiadas-Lanusei che è stata posticipata alle 15.
Vis Artena - Avellino, Bucaro: 'Dobbiamo provare a vincerle tutte''Noi abbiamo il dovere e l'obbligo di dare il massimo per la maglia che portiamo e per i nostri tifosi, dobbiamo provare a vincerle tutte perché siamo l'Avellino e non possiamo fare altrimenti'. Questo è quanto, alla vigilia del match Vis Artena - Avellino, ha dichiarato il mister degli irpini Bucaro in accordo con quanto è stato riportato dal sito avellinossd.it.
