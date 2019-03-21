Calcio Avellino SSD lancia promozione Ritorno al Partenio
di Redazione
21/03/2019
Dopo la lunga sosta, per le prossime due gare interne di Serie D della Calcio Avellino SSD scatta l'iniziativa 'Ritorno al Partenio' che prevede la possibilità di sottoscrivere un mini abbonamento per assistere alle sfide Avellino-Aprilia ed Avellino-Ostiamare.
Mini abbonamento per Avellino-Aprilia ed Avellino-OstiamareNe dà notizia la società sportiva dilettantistica irpina nel precisare che la gara Avellino-Aprilia si disputerà mercoledì 27 marzo del 2019, con fischio d'inizio alle ore 14,30, mentre la gara Avellino-Ostiamare è in programma domenica 31 marzo del 2019 con fischio d'inizio alle ore 15. La promozione prevede una scontistica sulle due gare sopra citate acquistando un unico tagliando il cui costo, in base al settore dello stadio, è il seguente: 10 euro in Curva Sud, 17 euro in Tribuna Terminio, 35 euro in Tribuna Montevergine Centrale e 70 euro in Tribuna Sostenitore.
Dove acquistare il mini abbonamento Ritorno al PartenioIl mini abbonamento per le due gare, oltre che presso i punti vendita Vivaticket autorizzati, è acquistabile pure in biglietteria in corrispondenza delle seguenti date e orari: domani, 22 marzo, dalle ore 16 alle ore 19; lunedì e martedì prossimo dalle 16 alle 19; mercoledì 27 marzo, giorno di Avellino-Aprilia, dalle ore 10,30 del mattino e fino al fischio d'inizio del match che è valido, nel Girone G, per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.
