Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Calcio Serie D 2019, calendario completo recuperi 20 e 27 marzo

Redazione Avatar

di Redazione

20/03/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Calcio Serie D 2019, calendario completo recuperi 20 e 27 marzo
Oggi, mercoledì 20 marzo del 2019, ci sono in programma due recuperi che sono validi per il campionato di calcio di Serie D. Ne dà notizia con un comunicato la Lega Nazionale Dilettanti (LND) nel precisare che i recuperi di campionato odierni sono Pergolettese-Ciliverghe Mazzano per il Girone D, con fischio d'inizio alle ore 14,30, e Picerno-Gelbison nel Girone H con fischio d'inizio che è fissato alle ore 15.

Calcio Serie D: Pergolettese-Ciliverghe Mazzano e Picerno-Gelbison oggi, mercoledì 20 marzo 2019

Per i due match di oggi la LND ha precisato che le quattro squadre hanno manifestato di comune accordo l'intenzione di scendere comunque in campo nonostante l'assenza di alcuni calciatori impegnati con la Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Recuperi Serie D 27 marzo 2019, c'è Avellino-Aprilia Racing al 'Partenio-Lombardi'

Altri otto recuperi di campionato per il torneo di calcio dilettantistico si disputeranno invece tra sette giorni esatti, ovverosia in data mercoledì 27 marzo del 2019. Si tratta, nello specifico, dei seguenti match di campionato: Savona-Bra e Pro Dronero-Arconatese per il Girone A di Serie D, Virtus Bergamo-Caronnese nel Girone B, Bastia-Gavorrano per il Girone E, Avellino-Aprilia Racing ed Albalonga-Trastevere per il Girone G, Pomigliano-Gravina per il Girone H, e Troina-Nocerina nel Girone I del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calcio Avellino SSD lancia promozione Ritorno al Partenio

Articolo Successivo

Come scegliere un hotel per bikers

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019