Calcio Serie D 2019, calendario completo recuperi 20 e 27 marzo
di Redazione
20/03/2019
Oggi, mercoledì 20 marzo del 2019, ci sono in programma due recuperi che sono validi per il campionato di calcio di Serie D. Ne dà notizia con un comunicato la Lega Nazionale Dilettanti (LND) nel precisare che i recuperi di campionato odierni sono Pergolettese-Ciliverghe Mazzano per il Girone D, con fischio d'inizio alle ore 14,30, e Picerno-Gelbison nel Girone H con fischio d'inizio che è fissato alle ore 15.
Calcio Serie D: Pergolettese-Ciliverghe Mazzano e Picerno-Gelbison oggi, mercoledì 20 marzo 2019Per i due match di oggi la LND ha precisato che le quattro squadre hanno manifestato di comune accordo l'intenzione di scendere comunque in campo nonostante l'assenza di alcuni calciatori impegnati con la Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.
Recuperi Serie D 27 marzo 2019, c'è Avellino-Aprilia Racing al 'Partenio-Lombardi'Altri otto recuperi di campionato per il torneo di calcio dilettantistico si disputeranno invece tra sette giorni esatti, ovverosia in data mercoledì 27 marzo del 2019. Si tratta, nello specifico, dei seguenti match di campionato: Savona-Bra e Pro Dronero-Arconatese per il Girone A di Serie D, Virtus Bergamo-Caronnese nel Girone B, Bastia-Gavorrano per il Girone E, Avellino-Aprilia Racing ed Albalonga-Trastevere per il Girone G, Pomigliano-Gravina per il Girone H, e Troina-Nocerina nel Girone I del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.
