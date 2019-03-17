Come scegliere un hotel per bikers
di Redazione
17/03/2019
Quando una persona ama viaggiare su due ruote e fondersi con la sua motocicletta, tende sempre a vivere e ad organizzare ogni suo passo in funzione del mezzo. Non solo infatti opta per percorsi fatti di curve dove realizzarsi in meravigliose acrobazie motociclistiche, ma cerca anche i posti più convergenti alle sue necessità. La qual cosa vale anche per gli hotel, in caso di weekend on the road.
Scegliere albergo e percorsoUn biker quindi come prima cosa sceglie la strada da percorrere, per rendere sensazionale il viaggio, non come meta in sé ma proprio come fase di spostamento fisico da un luogo all'altro. Nel prestare tanta cura e attenzione alla via, il centauro deve anche esser certo che, una volta raggiunta la meta, ci saranno hotel confacenti al suo spirito di viaggiatore avventuroso. Un po' come avviene per coloro che decidono di pernottare a Loano e di prenotare una stanza Ai Pozzi Village. Dunque per coloro che non possono fare a meno della comodità, ci vuole un albergo. Ma che tipi di hotel si adatta ad un motociclista e al suo bolide. In tal senso, molti posti turistici dunque, per evitare che i mototuristi scartino l’idea di pernottare in determinati hotel, hanno lavorato al fine di operare accorgimenti tali da rendersi bikers friendly.
Come si riconoscono gli hotel per centauri?Molti sono gli elementi caratteristici che in generale quando si prenota una vacanza vengono presi in considerazione seria dai turisti: i monumenti, un rapporto conveniente di qualità prezzo, l’offerta dei pasti e della colazione, recensioni, e così via. Certo, magari sono parametri di fondamentale importanza anche per un biker. Tuttavia le priorità di quest’ultimo ruotano anche e soprattutto intorno al mezzo, per cui presta attenzione a molti altri fattori. Ciò volare in quanto le priorità di un centauro sono leggermente diverse rispetto a chi si sposta con l’auto, o anche con aereo, o treno. Sfatiamo un mito: l’insegna presente o non “welcome bikers” in vero non pregiudica più di tanto il reale funzionamento dell’albergo. Sul sito magari può mancare l’indicazione, però all'atto pratico, chiedendo informazioni, si potrebbe avere comunque a che fare con tutti i confort del caso. Tuttavia, è pur sempre un punto a favore leggere l’insegna, in quanto guida più facilmente il motociclista alla scelta dell’hotel ideale. Essa infatti dà prova che in quell'albergo i centauri sono ben accetto e avranno a che fare con tutto quanto occorra loro per un soggiorno ad hoc. Ci sono quindi dei segnali in grado di dare la massima prova che quanto detto teoricamente corrisponda alla realtà. Primo tra i quali sicuramente è rappresentato da un parcheggio pensato esclusivamente per i bolidi, o in mancanza almeno che ce ne sia uno nelle vicinanze dell’hotel stesso. Alcuni note poi hanno messo a punto dei benefit tagliati su misura per i turisti su due ruote, facendo trovare loro nella stanza mappe stradali del luogo, o strumenti che diano indicazioni sul meteo, suggerimenti sui itinerari da seguire in moto. O addirittura kit di pulizia del casco.
I servizi di manutenzioneE a proposito di pulizia, un mototurista ama prendersi cura della propria compagna di viaggio e del proprio equipaggiamento. Per cui sarebbe l’ideale che un albergo sia dotato di lubrificanti per catena o olio per i freni. Infine, la ciliegina sulla torta per classificare una location come perfetta per bikers è quella di avere un team di collaboratori esperti del settore. Uno staff cioè che possa dare dei suggerimenti sui posti più belli da visitare utilizzando la moto in veste di primo appassionato. Alla luce di quanto, appare quindi evidente che i bikers non siano poi così tanto esigenti. Il loro obiettivo infatti è quello di dedicarsi una vacanza strepitosa godendo di ogni confort possibile, e lasciando che anche la moto possa vivere “come una regina”.
Articolo Precedente
Calcio Serie D 2019, calendario completo recuperi 20 e 27 marzo