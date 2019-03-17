Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 12^ giornata di ritorno e classifica
17/03/2019
Si è disputata oggi, domenica 17 marzo, con il fischio d'inizio alle ore 14,30, la 12^ giornata di ritorno del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D nel Girone G.
Risultati finali della 31-esima giornata di Serie D, Girone GNel dettaglio, i risultati finali di tutti i match odierni sono i seguenti: Anagni-Vis Artena 0-1, Anzio Lavinio-Ostia Mare 0-0, Flaminia -Latte Dolce Sassari 1-1, Ladispoli-Budoni 0-0, Lanusei-Monterosi 3-1, Latina-Lupa Roma 1-0, Sff Atletico-Castiadas 2-0, Torres-Cassino 1-4. Rinviati invece i match Albalonga-Trastevere ed Avellino-Aprilia. Per effetto di questi risultati finali, la classifica del Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, dopo 31 turni, è la seguente: Lanusei 69 punti, Trastevere ed Avellino 59, Latte Dolce 58, Cassino e Monterosi 55 punti, Aprilia 50, Albalonga 48, Vis Artena 47, SFF Atletico 45, Latina 44 punti, Flaminia 35, Budoni 34, Ostiamare ed Anagni 33, Torres 31, Castiadas e Ladispoli 29, Lupa Roma 21 ed Anzio 14 punti.
Prossimo turno di Serie D nel Girone G, c'è Vis Artena-AvellinoLa 32-esima giornata di Serie D, nel Girone G, è in programma domenica prossima, 24 marzo del 2019, al netto di eventuali anticipi, posticipi e/o variazioni di orario che saranno disposte e comunicate dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND). Nel dettaglio, i match della 13^ giornata di ritorno sono i seguenti: Aprilia-SFF Atletico, Budoni-Albalonga, Trastevere-Anzio, Vis Artena-Avellino, Monterosi-Flaminia, Ostiamare-Anagni, Lupa Roma-Ladispoli, Castiadas-Lanusei, Torres-Latina, Cassino-Latte Dolce.
