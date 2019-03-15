Calendario Serie D 2019 31ª giornata, Girone G: due partite rinviate
di Redazione
15/03/2019
Nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, due gare di questo weekend, valide per la 31-esima giornata, sono state rinviate al prossimo 20 marzo. Ne dà notizia la Lega Nazionale Dilettanti (LND) nel precisare che le gare rinviate, nel Girone G di Serie D, sono Avellino-Aprilia Racing ed Albalonga-Trastevere, e che queste potranno essere ulteriormente rinviate al 27 marzo del 2019 nel caso in cui la Rappresentativa Serie D, nella Viareggio Cup, dovesse qualificarsi agli ottavi di finale.
Calcio Serie D Girone G, calendario gare domenica 17 marzoLe altre gare del Girone G di Serie D si disputeranno invece regolarmente domenica prossima, 17 marzo del 2019, con fischio d'inizio alle ore 14,30. Trattasi, nello specifico, delle gare Anzio-Ostiamare Lido, Flaminia-Latte Dolce, Città di Anagni-Vis Artena, Ladispoli-Budoni, Lanusei-Monterosi, Latina-Lupa Roma, Sff Atletico-Castiadas e Torres-Cassino.
Anticipo e gara di Serie D in diretta streamingPer quel che riguarda le altre gare di questo weekend in Serie D, la Lega ha reso noto che per domani, sabato 16 marzo del 2019, è previsto un solo anticipo, quello delle ore 14,30 tra Recanatese e Castelfidardo nel Girone F. La gara in diretta su Repubblica.it, e sul sito Internet ufficiale della Serie D (seried.lnd.it), è invece Sangiovannese-Aquila Montevarchi, nel Girone E, domenica 17 marzo dalle ore 14,30.
