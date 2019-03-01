Calendario Serie D 2019 30ª giornata, un solo anticipo per questo weekend
di Redazione
01/03/2019
Domani, sabato 2 marzo, prende il via un nuovo turno per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D con un solo anticipo che è Castrovillari-Cittanovese alle ore 15 per il Girone I. Tutte le altre gare, invece, si disputeranno domenica 3 marzo eccetto Borgosesia-Fezzanese (Girone A) ed Acireale-Turris (Girone I) che sono state rinviate al 10/3 in accordo con quanto è stato reso noto con un comunicato dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND).
Serie D 2019 30ª giornata nel Girone G, i match in calendarioPer quel che riguarda il Girone G di Serie D, quello dove è inserito l'Avellino, il programma completo delle partite del 3 marzo 2019, valide per il 30-esimo turno, è il seguente: Aprilia Racing - Città di Anagni, Budoni - Latina, Cassino - Flaminia, Castiadas - Avellino, Latte Dolce - Lanusei, Lupa Roma - Torres, Monterosi - Sff Atletico, Ostiamare Lido - Albalonga, Trastevere - Ladispoli e Vis Artena - Anzio. Tutte le gare della 30-esima giornata di Serie D, nel Girone G, si disputeranno con fischio d'inizio alle ore 14,30 eccetto Latte Dolce-Lanusei che è in programma alle 15. Inoltre, la LND ha pure comunicato le seguenti due variazioni di campo: Budoni-Latina al campo 'Ghirlata' di Siniscola, e Castiadas-Avellino che si disputerà al Comunale di Muravera.
Il match di Serie D Campodarsego-Arzignano Valchiampo in diretta streaming onlinePure per questo weekend un match di Serie D sarà trasmesso su Repubblica.it, in diretta streaming online, ed anche sul sito Internet ufficiale della Serie D (seried.lnd.it). Il match di questo turno di Serie D è Campodarsego-Arzignano Valchiampo per il Girone C.
