Castiadas-Avellino risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
03/03/2019
Si è disputata alle or 14,30 di oggi, domenica 3 marzo, la gara Castiadas-Avellino che, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, è valida per la 30-esima giornata, l'undicesima del girone di ritorno per il torneo dilettantistico.
Castiadas-Avellino Serie D Girone G, le formazioni inizialiAgli ordini del mister Puccica, il Castiadas è sceso in campo dal primo minuto con Forzati, Sarritzu, Capone, Boi, Costa, Carboni, Proto, Aiana, Milani, Perrotti e Mesina. Mentre l'allenatore dell'Avellino, Giovanni Bucaro, ha opposto dall'inizio Viscovo, Betti, Morero, Dondoni, Parisi, Matute, Di Paolantonio, Tribuzzi, Alfageme, De Vena e Da Dalt.
Castiadas-Avellino 0-4, i marcatori per la formazione del mister BucaroGià alla fine del primo tempo, l'Avellino ha messo in ghiaccio il match, sullo 0 a 2, grazie alle marcature di Alfageme e di De Vena nei primi dieci minuti di gioco. Nella ripresa gli irpini hanno poi arrotondato il risultato prima con Tribuzzi e poi su colpo di testa con il capitano Morero. L'Avellino così, in ottica promozione diretta in Serie C, conquista un'altra importante vittoria e sale in classifica a 59 punti. Nel prossimo turno, che è valido per la 31-esima giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, l'Avellino giocherà in casa al 'Partenio-Lombardi' contro l'Aprilia.
Articolo Precedente
Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 11^ giornata di ritorno e classifica
Articolo Successivo
Calendario Serie D 2019 30ª giornata, un solo anticipo per questo weekend