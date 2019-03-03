Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 11^ giornata di ritorno e classifica
di Redazione
03/03/2019
Per il Girone G del campionato di calcio di Serie D, si è disputata oggi, domenica 3 marzo del 2019, l'undicesima di ritorno, ovverosia la 30-esima giornata del torneo dilettanti.
Risultati finali 11^ giornata di ritorno campionato di calcio di Serie D, Girone GNel dettaglio, i risultati finali dei match in programma oggi sono i seguenti: Aprilia-Anagni 1-0, Budoni-Latina 5-2, Cassino-Flaminia 3-0, Castiadas-Avellino 0-4, Lupa Roma-Torres 4-1, Monterosi-Sff Atletico 3-1, Ostia Mare-Albalonga 0-2, Trastevere-Ladispoli 3-1, Vis Artena-Anzio Lavinio 5-0, Latte Dolce Sassari-Lanusei 1-2. Per effetto di questi risultati finali, la classifica nel Girone G di Serie D, dopo 30 giornate di campionato, è la seguente: Lanusei 66, Trastevere ed Avellino 59 punti, Sassari Latte Dolce 57, Monterosi 55, Cassino 52, Aprilia 50, Albalonga 48, Vis Artena 44, SFF Atletico 42, Latina 41, Flaminia 34, Budoni e Anagni 33, Ostiamare 32, Torres 31, Castiadas 29 punti, Ladispoli 28, Lupa Roma 21, Anzio Lavinio ultimo con 13 punti.
Prossimo turno Girone G Serie D, Avellino in casa contro l'Aprilia allo stadio 'Partenio-Lombardi'Al netto di eventuali anticipi e/o posticipi che saranno eventualmente disposti dalla Lega Nazionale Dilettanti, la 31-esima giornata di Serie D, nel Girone G, si disputerà domenica 17 marzo del 2019. I match in calendario per il 31-esimo turno di Serie D sono i seguenti: Anagni-Vis Artena, Avellino-Aprilia, Torres-Cassino, SFF Atletico-Castiadas, Latina-Lupa Roma, Lanusei-Monterosi, Anzio Lavinio-Ostiamare, Ladispoli-Budoni, Flaminia-Latte Dolce Sassari ed Albalonga-Trastevere.
