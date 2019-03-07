Avellino-Aprilia rinviata, nuova data suscettibile di variazioni
di Redazione
07/03/2019
Il match di Serie D tra Avellino ed Aprilia, nel Girone G, è stato rinviato d'ufficio a mercoledì 20 marzo del 2019 con fischio d'inizio alle ore 14,30.
Avellino-Aprilia rinviata per convocazione tesserato del club laziale nella rappresentativa LNDNe dà notizia il sito Internet della Calcio Avellino SSD nel precisare che la gara è stata rinviata d'ufficio in quanto un tesserato del club laziale è stato convocato nella rappresentativa LND che giocherà martedì 12 marzo con la selezione U19 della Cina, e poi a seguire giovedì 14 contro la Spal e sabato 16 marzo del 2019 contro la Salernitana. La data di rinvio, inoltre, nel caso in cui la rappresentativa LND dovesse proseguire alla fase successiva del torneo, potrebbe essere suscettibile di una ulteriore variazione.
Rinvio Avellino-Aprilia, cambia il programma degli allenamentiPer effetto del rinvio del match Avellino-Aprilia, il calendario degli allenamenti, da parte della formazione irpina, cambia di conseguenza come segue: oggi, giovedì 7 marzo del 2019, e domani, è prevista un'unica seduta mattutina alle ore 11, a porte aperte e agli ordini del mister Giovanni Bucaro. Da definire è il programma di allenamenti per la giornata di sabato, mentre domenica e lunedì 10-11 marzo saranno dati liberi ai giocatori che poi, alla ripresa degli allenamenti, si ritroveranno alle ore 15 di martedì 12 marzo.
Articolo Precedente
Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2019, Seminario Camera Commercio Avellino