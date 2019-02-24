Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 10^ giornata di ritorno e classifica
di Redazione
24/02/2019
Dopo i due anticipi di ieri, si è chiusa nel Girone G oggi, domenica 24 febbraio del 2019, la 29-esima giornata del campionato di calcio di Serie D, la decima del girone di ritorno per il torneo dilettantistico.
Risultati finali campionato di calcio Serie D 2019, Girone G 29-esimo turnoNel dettaglio, tutti i risultati finali sono i seguenti: Lupa Roma-Cassino 1-4, Sff Atletico-Latte Dolce 4-3, Albalonga-Vis Artena 1-1, Anagni-Castiadas 1-1, Avellino-Monterosi 2-1, Ladispoli-Ostia Mare 1-2, Lanusei-Flaminia 3-2, Latina-Trastevere 2-1, Torres-Budoni 3-1 ed Anzio Lavinio-Aprilia 0-3. Per effetto di questi risultati finali, la classifica del Girone G di Serie D, dopo 29 turni di campionato, è la seguente: Lanusei 63 punti, Latte Dolce 57, Avellino e Trastevere 56, Monterosi 52, Cassino 49, Aprilia 47, Albalonga 45, Sff Atletico 42, Latina 41, Vis Artena 38, Flaminia 34, Anagni 33, Ostia Mare 32, Torres 31, Budoni 30, Castiadas 29, Ladispoli 28, Lupa Roma 18, Anzio Lavinio 13 punti.
30-esima giornata campionato di calcio di Serie D Girone G, Avellino in trasfertaIl prossimo turno di Serie D, nel Girone G, valido per la 30-esima giornata, l'undicesima del girone di ritorno, è in programma domenica 3 marzo del 2019 al netto di eventuali anticipi o posticipi che saranno disposti e comunicati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND). Le gare in calendario sono le seguenti: Lupa Roma-Torres, Ostiamare-Albalonga, Castiadas-Avellino, Cassino-Flaminia, Budoni-Latina, Monterosi-SFF Atletico, Latte Dolce-Lanusei, Vis Artena-Anzio, Aprilia-Citta di Anagni e Trastevere-Ladispoli.
Articolo Precedente
Imprese irpine al Vinitaly 2019, completata assegnazione stand
Articolo Successivo
Avellino-Monterosi risultato finale, marcatori e prossimo turno