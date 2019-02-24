Avellino-Monterosi risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
24/02/2019
Per la 29-esima giornata del campionato di calcio di Serie D, si è disputata alle ore 14,30 di oggi, domenica 24 febbraio del 2019, nel Girone G, il match Avellino-Monterosi allo stadio 'Partenio-Lombardi'.
Avellino-Monterosi, le formazioni inizialiAgli ordini del mister Cinelli, con Giovanni Bucaro assente in panchina per squalifica, l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Viscovo, Betti, Dionisi, Dondoni, Parisi, Di Paolantonio, Matute, Da Dalt, Mentana, De Vena e Alfageme. Mentre l'allenatore del Monterosi Mariotti ha opposto dall'inizio Frasca, Giannetti, Valentini, Gasperini, Proia, Mastrantonio, Pisanu, Pellacani, Gabbianelli, Nohman e Gjuci.
Avellino-Monterosi 2-1, i marcatoriIl Monterosi è passato in vantaggio al 31-esimo del primo tempo con Proia, ma dodici minuti dopo è stato Mentana a trovare subito il pari. Nella ripresa il gol della vittoria dell'Avellino è stato siglato da Alfageme al quarto minuto. L'Avellino rischia il ritorno del Monterosi, che sfiora in pieno recupero il pareggio, ma gli irpini resistono e riescono a portare a casa una partita che è fondamentale per sperare ancora nella conquista del primo posto. L'Avellino, infatti, ha ora 56 punti a -7 dal Lanusei capolista nel Girone G di Serie D. Nel prossimo turno, che è valido per la 30-esima giornata, l'Avellino giocherà in trasferta contro il Castiadas.
