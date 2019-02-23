Serie D Girone G 29-esima giornata, risultati anticipi e partite 24 febbraio
di Redazione
23/02/2019
Si sono chiusi a suon di gol, nel Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, i due anticipi di oggi, sabato 23 febbraio, validi per la 29-esima giornata, la decima del girone di ritorno per il torneo dilettantistico.
Latte Dolce sconfitto, il Cassino a valanga sulla Lupa RomaLupa Roma-Cassino 1-4 ed Sff Atletico-Latte Dolce 4-3 sono i risultati finali dei due anticipi odierni, mentre domani, domenica 24 febbraio del 2019, il 29-esimo turno, nel Girone G del campionato di calcio di Serie D, proseguirà con i seguenti match: Albalonga-Vis Artena, Anagni-Castiadas, Avellino-Monterosi, Ladispoli-Ostia Mare, Lanusei-Flaminia, Latina-Trastevere, Torres-Budoni ed Anzio Lavinio-Aprilia. Tutte le gare del 29-esimo turno di Serie D, nel girone G, si disputeranno domenica 24 febbraio del 2019 con calcio d'inizio fissato alle ore 14,30 eccetto il match Anzio Lavinio-Aprilia che si giocherà dalle ore 15 in accordo con quanto è stato disposto e reso noto dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND).
Classifica campionato di calcio di Serie D girone G, aspettando le partite del 24 febbraio 2019Domani nel Girone G di Serie D si scenderà in campo con la seguente classifica: Lanusei 60 punti, Latte Dolce 57, Trastevere 56, Avellino 53, Monterosi 52, Cassino 49, Albalonga ed Aprilia 44, Sff Atletico 42, Latina 38, Vis Artena 37, Flaminia 34, Anagni 32, Budoni 30, Ostia Mare 29; Castiadas, Torres e Ladispoli 28; Lupa Roma 18, Anzio Lavinio 13.
Avellino-Monterosi risultato finale, marcatori e prossimo turno
Calcio Serie D 29^ giornata, due anticipi nel Girone G