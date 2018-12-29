Caricamento...

TuttoFood Milano 2019, collettiva imprese irpine per la fiera internazionale

Redazione Avatar

di Redazione

29/12/2018

TuttoFood Milano 2019, collettiva imprese irpine per la fiera internazionale
Per la fiera internazionale TuttoFood 2019, in programma dal 6 al 9 maggio, la Camera di Commercio di Avellino ha reso noto che organizza una collettiva di piccole e medie imprese irpine con l'obiettivo di valorizzare quelle che sono le eccellenze agroalimentari nel territorio provinciale. TuttoFood, organizzato da Fiera Milano, è infatti un evento B2B dedicato al food & beverage per il mercato interno e per la promozione di settore anche sui mercati internazionali.

Collettiva TuttoFood Milano 2019 Camera di Commercio di Avellino

Alla collettiva dell'Ente camerale potranno partecipare 23 imprese che, aventi la sede produttiva nella Provincia di Avellino, operano nel settore dell'agroalimentare compreso quello vitivinicolo. La partecipazione, da parte delle imprese irpine, può avvenire in forma singola ed anche associata con domanda da presentare, a mezzo posta elettronica certificata (Pec), entro e non oltre la data di venerdì 18 gennaio del 2019. Alla domanda, oltre alla copia del bonifico relativo alla quota di partecipazione richiesta, occorre allegare pure la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, la dichiarazione de minimis e la documentazione informativa dell'impresa in formato digitale in accordo con quanto si legge sul sito Internet della Camera di Commercio.

Modulistica per la partecipazione a TuttoFood Milano

La modulistica e tutte le info per la partecipazione a TuttoFood Milano sono presenti sul sito della Camera di Commercio di Avellino, dall'avviso al modulo di partecipazione, e passando per la dichiarazione de minimis.
