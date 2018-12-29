Home Sport Calcio Avellino SSD, Bucaro: 'Girone di ritorno da fare al 100%'

di Redazione 29/12/2018

Dopo il match di Serie D Avellino-Latina nel Girone G, terminato con il risultato di 1 a 1, anche per gli irpini è scattata la pausa invernale. Il torneo calcistico dilettanti, infatti, riprenderà il 6 gennaio del 2019 con l'Avellino che, in classifica, ha chiuso l'anno con 34 punti a -7 dalla capolista Lanusei con 41 punti. Il bilancio del girone di andata per l'Avellino è infatti di 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Giovanni Bucaro, 'Non ci resta che continuare di rincorsa' 'Girone di ritorno da fare al 100%', ha dichiarato il mister dell'Avellino Giovanni Bucaro dopo il pari casalingo con il Latina, aggiungendo, tra l'altro, che 'nulla è però perduto, sappiamo bene che non c'è possibilità di sbagliare e non ci resta che continuare di rincorsa'. Dopo la sosta, nel Girone G, il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D ripartirà con le gare che sono valide per la 20-esima giornata, la prima del girone di ritorno. Serie D 2018-2019 Girone G, le gare del 6 gennaio Nel dettaglio, i match del 6 gennaio del 2019, con possibili anticipi e variazioni di data e orario che saranno eventualmente disposti dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND), sono i seguenti: Aprilia-Vis Artena, Anagni-Albalonga, Cassino-Anzio, Avellino-Ladispoli, SFF Atletico-Latina, Flaminia-Lupa Roma, Castiadas-Ostiamare, Latte Dolce-Budoni, Lanusei-Torres e Monterosi-Trastevere.