Basket, impresa Avellino: Milano costretta al primo stop stagionale

Redazione Avatar

di Redazione

30/12/2018

La 'Juventus' del basket in Italia, ovverosia la Armani Milano, è caduta alla 13-esima giornata del campionato sul campo dell'Avellino. La Sidigas, infatti, ha battuto tra le mura amiche l'Armani Milano con il punteggio di 85 a 81 grazie soprattutto ai 31 punti di Sykes.

Sidigas Avellino, Green chiude i giochi con una schiacciata a 18 secondi dalla fine

Seppur con parziali molto ravvicinati, l'Avellino ha condotto la gara dalla prima all'ultima frazione con i parziali di 24-20, 42-41 e 63-58 fino ad arrivare all'ultimo quarto con Green che, a 18 secondi dalla fine, ha messo a segno la schiacciata che ha regalato la vittoria alla squadra di basket irpina. I 31 punti di Sykes, autore pure di 7 assist e di 9 falli subiti, permettono così alla Sidigas Avellino di ottenere contro la capolista la terza vittoria di fila che cancella la batosta subita a Trieste. Agli ordini del coach Vucinic, la squadra di basket irpina ha giocato una partita di grande spessore in attacco come in difesa costringendo alla resa gli uomini del coach Pianigiani che, in un PalaDelMauro stracolmo, si erano presentati da imbattuti in campionato con 12 vittorie su 12.

Sidigas Avellino-Armani Milano, Green e Filloy tra i top scorer

Per quel che riguarda gli altri top scorer del match, oltre a Sykes, nell'Avellino hanno brillato Green con 18 punti, e Filloy con 15. Nell'Armani, invece, in evidenza Gudaitis con 17 punti, e poi James con 14 punti e Kuzminskas con 13.
