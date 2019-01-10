Caricamento...

Basketball Champions League Sidigas Avellino-UCAM Murcia, al via prevendita biglietti

10/01/2019

Basketball Champions League Sidigas Avellino-UCAM Murcia, al via prevendita biglietti
E' partita oggi, giovedì 10 gennaio del 2019, la prevendita dei biglietti per Sidigas Avellino-UCAM Murcia, la gara di Basketball Champions League che, al PalaDelMauro, è in programma alle ore 20,30 di mercoledì 16 gennaio del 2019.

I canali ed i prezzi di acquisto dei biglietti per il match di Basketball Champions League Sidigas Avellino-UCAM Murcia

Oltre che presso la biglietteria, i tagliandi per assistere al match Sidigas Avellino-UCAM Murcia si possono acquistare da oggi anche attraverso il circuito VivaTicket online e nelle rivendite autorizzate. I prezzi dei biglietti sono i seguenti: 14 euro in Curva, 20 euro nei Distinti, 30 euro nelle Tribune Superiori, 45 euro nelle Tribune Inferiori, e 120 euro nelle Tribune VIP.

Orari della biglietteria PalaDelMauro e Stadio Partenio-Lombardi

Gli orari della biglietteria per acquistare i tagliandi per assistere al match di Basketball Champions League Sidigas Avellino-UCAM Murcia al PalaDelMauro sono i seguenti: da giovedì 10 a sabato 12 gennaio del 2019 presso il botteghino del PalaDelMauro dalle ore 16 alle ore 19; lunedì 14 e martedì 15 gennaio presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi dalle ore 16 alle ore 19; mercoledì 16 gennaio presso il PalaDelMauro dalle ore 18 e fino all'inizio del match; domenica 13 gennaio del 2019, invece, sarà possibile acquistare solo i biglietti per assistere al match della Sidigas di Legabasket Serie A contro Pistoia.
