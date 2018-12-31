Piano per il Lavoro Regione Campania, tutti i Comuni irpini interessati
di Redazione
31/12/2018
Sono ben 273, nella Regione Campania, i Comuni e gli Enti locali che hanno aderito alla manifestazione di interesse per il Piano per il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni della Campania così come previsto dal decreto dirigenziale numero 194/2018.
Piano per il Lavoro Regione Campania, chiuso il periodo per le manifestazioni di interesseNe dà notizia con un comunicato l'Amministrazione regionale nel precisare al riguardo che, a conclusione del periodo di presentazione della manifestazione di interesse al Piano per il Lavoro della Regione Campania, e dopo la sottoscrizione dei relativi accordi di collaborazione, ogni Ente o Comune dovrà comunicare al Formez il proprio fabbisogno di personale. E questo al fine di poter poi avviare le necessarie procedure selettive per il corso-concorso.
I comuni irpini interessati al Piano per il Lavoro Regione CampaniaPer quel che riguarda in particolare le adesioni in Provincia di Avellino, i Comuni che hanno presentato la manifestazione di interesse sono i seguenti: Montemiletto, Bisaccia, Vallesaccarda, Andretta, Montella, Castelvetere sul calore, Calitri, Villanova del Battista, Gesualdo, Montaguto, Greci, Pietradefusi, Sirignano, Calabritto, Montefalcione, Ariano Irpino, San Martino Valle Caudina, Fontanarosa, Castel Baronia, Aiello del Sabato, Sant'Angelo a Scala, Rocca San Felice, Salza Irpina, Carife, Grottolella, Zungoli, Sorbo Serpico, Roccabascerana, Lacedonia, Monteforte Irpino, Santo Stefano del Sole, Frigento, San Potito Ultra, Sturno, San Michele di Serino, Scampitella, San Sossio Baronia, Villamaina, Santa Lucia di Serino, Flumeri, Prata di Principato Ultra, Chianche, Serino, Caposele, Marzano di Nola, Senerchia, Conza della Campania, Teora, Lioni, Monteverde, Atripalda, Avellino, Venticano e Volturara Irpina.
Articolo Precedente
Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili
Articolo Successivo
Basket, impresa Avellino: Milano costretta al primo stop stagionale