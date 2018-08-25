Home Regione Servizio Civile Regione Campania, Bando per 3524 volontari

Servizio Civile Regione Campania, Bando per 3524 volontari

di Redazione 25/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Per numero di progetti e di partecipanti al Servizio Civile, la Campania si conferma prima Regione italiana. A metterlo in evidenza è stata l'Amministrazione regionale nell'annunciare che è stato pubblicato l'avviso che, per un totale di ben 323 progetti che sono stati approvati, è finalizzato alla selezione di un totale di ben 3524 volontari. Come presentare domanda per il Servizio Civile Regione Campania, Bando 2018-2019 Il Bando 2018-2019 è riservato ai giovani aventi un'età compresa tra i 18 ed i 28 anni per la partecipazione a progetti che hanno una durata di 12 mesi, e di 8 mesi per quelli sperimentali. In termini di ore, l'impegno richiesto per progetti di qualità, e per attività che sono legate al mondo del volontariato, è di 30 ore settimanali, per 1400 ore annue, per i progetti standard, mentre per quelli sperimentali è di 25 ore a settimana per un totale di 1.145 ore annue. La presentazione della domanda servizio civile, Bando 2018-2019 Regione Campania, dovrà avvenire entro e non oltre il 28 settembre del 2018 con tutte le informazioni, includendo pure i moduli da scaricare, che sono presenti sul sito Internet scelgoilserviziocivile.gov.it. Volontari attivi saliranno oltre quota 6700 grazie al nuovo Bando nella Regione Campania In accordo con quanto è stato dichiarato dall'assessore regionale alle Politiche Sociali ed all'Istruzione, considerando i 3.215 volontari che sono già in servizio attivo, con il Bando per altri 3524 giovani si arriverà ad oltre 6.700 volontari che forniranno un valore aggiunto che, per il territorio campano dal punto di vista sociale, è enorme. Inoltre, l'esperienza retribuita del Servizio Civile, per ragazze e ragazzi, può rappresentare una prima opportunità per entrare a contatto con il mondo del lavoro.