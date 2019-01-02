Home Regione Fondi europei, Por Campania 2014/2020: raggiunti tutti gli obiettivi

Fondi europei, Por Campania 2014/2020: raggiunti tutti gli obiettivi

di Redazione 02/01/2019

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nella Regione Campania tutti i target di spesa, legati all'utilizzo dei fondi europei, sono stati raggiunti e superati. Ne dà notizia l'Amministrazione regionale nel precisare che, nell'ambito del Por Campania 2014/2020, sono stati utilizzati circa 1.180 milioni di euro tra Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale (PSR). Ambiti tematici di spesa dei fondi europei con il Por Campania 2014/2020, dalla Ricerca all'Istruzione Per quel che riguarda i singoli ambiti tematici, 59,1 milioni di euro sono stati spesi per la Ricerca e l'Innovazione, 23,2 milioni per l'ICT ed Agenda Digitale, 39,7 milioni per la Competitività del sistema produttivo, 105,9 milioni per l'Energia sostenibile, 63,2 milioni per la Prevenzione dei rischi naturali e antropici. 238,6 milioni per la Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 54,3 milioni di euro per i Trasporti, 18,4 milioni di euro per l'Inclusione Sociale, e 32,1 milioni di euro per le Infrastrutture per il sistema regionale dell’istruzione. Por Campania 2014/2020, ecco come sono stati raggiunti gli obiettivi Già tra settembre ed ottobre scorso, precisa altresì l'Amministrazione regionale con una nota, i target per il PSR e per l'FSE erano stati già raggiunti, mentre per il FESR l'obiettivo di pieno utilizzo dei fondi è stato centrato nell'ultima decade dello scorso mese di dicembre del 2018.