Avellino-Ladispoli domenica 6 gennaio, al via prevendita biglietti
di Redazione
03/01/2019
Il 6 gennaio del 2019, dopo la pausa invernale, riparte il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Nel Girone G, nel giorno dell'Epifania, è in programma allo Stadio 'Partenio-Lombardi' il match Avellino-Ladispoli con fischio d'inizio alle ore 14,30.
Biglietti Avellino-Ladispoli anche online sul sito di VivaTicketNe dà notizia la società sportiva dilettantistica Avellino SSD nel precisare che per la partita casalinga con il Ladispoli è già possibile acquistare i biglietti presso un qualsiasi rivenditore autorizzato VivaTicket, ed online su vivaticket.it. Per quel che riguarda invece la vendita dei biglietti per Avellino-Ladispoli presso la biglietteria dello Stadio 'Partenio-Lombardi', le date e gli orari sono i seguenti: giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 gennaio del 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Domenica 6 gennaio, giorno del match Avellino-Ladispoli, la biglietteria dello Stadio aprirà alle ore 10,30 e chiuderà solo all'inizio della partita valevole per il Girone G della Serie D 2018-2019.
Prezzi biglietti per assistere al match Avellino-Ladispoli, dalla Tribuna Montevergine Centrale alla Curva SudI prezzi dei biglietti per assistere al match Avellino-Ladispoli sono i seguenti: 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale, 12 euro in Tribuna Terminio ed 8 euro in Curva Sud. Ai fini di un regolare deflusso della coda, la società Calcio Avellino SSD invita gli spettatori ad arrivare allo Stadio in anticipo.
