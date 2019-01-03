Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Avellino-Ladispoli domenica 6 gennaio, al via prevendita biglietti

Redazione Avatar

di Redazione

03/01/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Avellino-Ladispoli domenica 6 gennaio, al via prevendita biglietti
Il 6 gennaio del 2019, dopo la pausa invernale, riparte il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Nel Girone G, nel giorno dell'Epifania, è in programma allo Stadio 'Partenio-Lombardi' il match Avellino-Ladispoli con fischio d'inizio alle ore 14,30.

Biglietti Avellino-Ladispoli anche online sul sito di VivaTicket

Ne dà notizia la società sportiva dilettantistica Avellino SSD nel precisare che per la partita casalinga con il Ladispoli è già possibile acquistare i biglietti presso un qualsiasi rivenditore autorizzato VivaTicket, ed online su vivaticket.it. Per quel che riguarda invece la vendita dei biglietti per Avellino-Ladispoli presso la biglietteria dello Stadio 'Partenio-Lombardi', le date e gli orari sono i seguenti: giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 gennaio del 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Domenica 6 gennaio, giorno del match Avellino-Ladispoli, la biglietteria dello Stadio aprirà alle ore 10,30 e chiuderà solo all'inizio della partita valevole per il Girone G della Serie D 2018-2019.

Prezzi biglietti per assistere al match Avellino-Ladispoli, dalla Tribuna Montevergine Centrale alla Curva Sud

I prezzi dei biglietti per assistere al match Avellino-Ladispoli sono i seguenti: 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale, 12 euro in Tribuna Terminio ed 8 euro in Curva Sud. Ai fini di un regolare deflusso della coda, la società Calcio Avellino SSD invita gli spettatori ad arrivare allo Stadio in anticipo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calcio Serie D 2019, Girone G: calendario partite 1^ giornata di ritorno

Articolo Successivo

Fondi europei, Por Campania 2014/2020: raggiunti tutti gli obiettivi

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019