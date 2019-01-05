Calcio Serie D 2019, Girone G: calendario partite 1^ giornata di ritorno
di Redazione
05/01/2019
Domenica 6 gennaio del 2019, con il fischio d'inizio alle ore 14,30, scatterà la 1^ giornata del girone di ritorno per il campionato di calcio di Serie D. Quattro gare del torneo dilettanti, pur tuttavia, sono state già rinviate per maltempo in accordo con quanto è stato reso noto dalla LND.
Serie D, 1^ giornata di ritorno: quattro gare rinviate per maltempoSi tratta, nello specifico, per il Girone F della Serie D 2018-2019, dei match Campobasso-Sangiustese e Isernia-Forlì che saranno recuperati mercoledì 30 gennaio (calcio d'inizio alle ore 14,30). Nel Girone H le due gare rinviate, con recupero mercoledì 16 gennaio del 2019, sempre dalle ore 14,30, sono invece Bitonto-Taranto ed Altamura-Nardò.
Serie D, Girone G: le partite della 1^ giornata di ritornoPer quel che riguarda il Girone G di Serie D, quello dove è inserito l'Avellino, il calendario delle partite del 6/1, valide per la 1^ giornata di ritorno, è il seguente: Aprilia Racing - Vis Artena, Avellino - Ladispoli, Cassino - Anzio, Flaminia - Lupa Roma, Castiadas - Ostiamare, Citta di Anagni - Albalonga, Lanusei - Torres, Latte Dolce - Budoni, Sff Atletico - Latina e Monterosi - Trastevere. In casa Avellino, intanto, la società ha reso noto che la squalifica di Tribuzzi, dopo la presentazione di un ricorso, è stata ridotta da 3 a 2 giornate, il che significa che il calciatore tornerà a disposizione del mister Bucaro per il match del campionato di Serie D contro l'Albalonga. Pure per il portiere Antonio Pizzella, inoltre, la squalifica, su accoglimento parziale del ricorso, passa da fino al 31 gennaio del 2019 a tre giornate effettive di campionato.
Articolo Precedente
La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino
Articolo Successivo
Avellino-Ladispoli domenica 6 gennaio, al via prevendita biglietti