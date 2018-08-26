Home Irpinia news Matteo Piantedosi indagato con Matteo Salvini per il caso Diciotti

di Redazione 26/08/2018

Nelle ultime ore ha fatto notizia in Italia il caso relativo alla nave Diciotti dopo che il Ministero dell'Interno Matteo Salvini è finito sotto indagine da parte del procuratore di Agrigento. Matteo Piantedosi, nato a Napoli ma cresciuto in Irpinia Insieme al Ministro Matteo Salvini è stato indagato pure il capo di gabinetto del Ministero dell'Interno che è nato a Napoli ma che è cresciuto ad Avellino fino al conseguimento della laurea in Giurisprudenza. Stiamo parlando di Matteo Piantedosi che, insieme a Matteo Salvini, è stato tirato in ballo in quanto, in base alle ipotesi di reato, con la loro condotta avrebbero privato illegalmente della libertà personale i profughi che sono stati soccorsi dalla nave Diciotti. Il ministro Matteo Salvini su Twitter: 'State tranquilli, non ho paura di nulla' Prima dell'avvio dell'indagine il Ministro Salvini aveva quasi sfidato via Twitter la giustizia fornendo i propri dati anagrafici attraverso i social. E nella tarda serata di ieri, sabato 25 agosto del 2018, il Ministro Salvini, nel ringraziare coloro che lo stanno sostenendo sul social con l'hashtag #nessunotocchiSalvini, che è diventato virale, ha dichiarato quanto segue: 'State tranquilli, non ho paura di nulla: indaghino, mi interroghino, mi arrestino. Io sono FIERO di battermi per difendere i confini, tutelare la sicurezza degli italiani e proteggere il futuro dei nostri figli'. Stando a quanto sarebbe emerso a livello giudiziario, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato dalla Procura per le seguenti tre ipotesi di reato legate al caso dei migranti che non sono stati fatti scendere dalla nave Diciotti: sequestro di persona, arresto illegale ed anche abuso d'ufficio.