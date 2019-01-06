Basket: Sidigas Scandone Avellino sbanca Brindisi, quarta vittoria di fila
di Redazione
06/01/2019
Quarta vittoria di fila nel campionato di basket di Serie A per la Sidigas Scandone Avellino che sbanca Brindisi per 68 a 70 nel corso di una gara che, dal punto di vista del punteggio, si è giocata sempre sul filo del rasoio.
Brindisi-Avellino 68-70, Green in evidenza con 18 puntiIl primo quarto si è chiuso infatti 15-16 per gli irpini, mentre nel secondo, sul 39-36, è Brindisi che ha cercato di portare dalla sua parte il match. L'ultima frazione si è poi giocata sulla perfetta parità, 53 a 53, al termine del terzo quarto. A Brindisi non bastano così i 24 punti segnati da Banks per battere l'Avellino che ha disputato una gara di grande temperamento che ha permesso di colmare il vuoto legato alle assenze. Tra i top scorer del Brindisi bene pure Chappell con 14 punti, mentre per la formazione irpina di basket Green è stato il mattatore con 18 punti, ed a seguire Sykes e Nichols con 16.
Basket Serie A: la Sidigas Scandone Avellino balza a 20 punti in classifica, al secondo posto!Grazie alla vittoria esterna sull'Happy Casa Brindisi, la Sidigas Scandone Avellino nel campionato di Serie A di basket sale così in classifica a 20 punti che valgono temporaneamente l'occupazione del secondo posto in solitario. 'Siamo molto contenti del risultato ma guardiamo già avanti ad un match altrettanto importante, come sarà quello di Champions League di martedì contro l'Anwil', ha dichiarato a caldo, tra l'altro, il coach della Sidigas Scandone Avellino Nenad Vucinic.
