Avellino-Ladispoli risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
06/01/2019
Si è disputato oggi, domenica 6 gennaio del 2019, il match Avellino-Ladispoli che è valido, nel Girone G, per la prima di ritorno del campionato di calcio di Serie D. Allo Stadio 'Partenio-Lombardi', sotto la direzione dell'arbitro Costanza di Agrigento, l'Avellino, agli ordini del mister Bucaro, è sceso in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Patrignani, Morero, Dionisi, Parisi, Matute, Di Paolantonio, Buono, Tompte, De Vena e Da Dalt, mentre il Ladispoli, guidato dal mister Cotroneo, ha opposto dall'inizio A. Salvato, G. Salvato, Gallitano, Casavecchia, Leone, Mastrodonato, De Fato, Tollardo, Sganga, Zucchi e Cardella.
Avellino-Ladispoli 2-0, i marcatoriDopo il primo tempo chiusosi a reti inviolate, l'Avellino ha battuto il Ladispoli nella ripresa grazie alle reti di De Vena al settimo del secondo tempo, e di Morero al 14-esimo minuto. Grazie a questa vittoria l'Avellino sale in classifica a 37 punti posizionandosi al quarto posto in coabitazione con Albalonga e Monterosi.
Prossimo turno campionato di calcio di Serie D, Girone G: Avellino in trasferta contro l'AlbalongaNel Girone G, per la 21-esima giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, l'Avellino giocherà in trasferta contro l'Albalonga. Salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, Albalonga-Avellino è in programma domenica 13 gennaio del 2019 con fischio d'inizio alle ore 14,30.
